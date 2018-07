Obvinili Žilinčana, ktorý mal spôsobiť požiar pivníc

Obvinený muž je stíhaný na slobode a v prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až jeden rok.

Žilina 18. júla (TASR) – Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva policajného zboru (OR PZ) v Žiline obvinil z trestného činu všeobecného ohrozenia 24-ročného muža z okresu Martin, ktorý mal v pondelok (16.7.) v nočných hodinách spôsobiť požiar v pivničných priestoroch bytového domu na Závodskej ceste v Žiline. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Žiline Jana Balogová.



"V pivničných priestoroch malo byť nefunkčné osvetlenie, preto si mal obvinený muž svietiť benzínovým zapaľovačom. Pri jeho neodbornej manipulácii so zapaľovačom malo dôjsť k požiaru, pri ktorom došlo k zahoreniu 10 pivničných kobiek. Nedbanlivým správaním vydal obyvateľov bytového domu do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví a cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu," uviedla krajská policajná hovorkyňa.



Doplnila, že pri požiari sa nikto nezranil. "Hmotnú škodu zatiaľ nevyčíslili. Obvinený muž je stíhaný na slobode a v prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až jeden rok," dodala Balogová.