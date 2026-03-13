< sekcia Regióny
Obyvatelia B. Bystrice môžu opäť využívať bezplatný kompost
O bezplatný kompost do záhrad bol v Banskej Bystrici zo strany verejnosti veľký záujem.
Autor TASR
Banská Bystrica 13. marca (TASR) - Obyvatelia Banskej Bystrice môžu opäť využiť bezplatný kompost do svojich záhrad. Zmluvný partner mesta obnovil možnosť po ročnej prestávke, pre plynulý priebeh výdaja je potrebné sa vopred zaregistrovať. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
O bezplatný kompost do záhrad bol v Banskej Bystrici zo strany verejnosti veľký záujem. Zmluvný partner mesta, spoločnosť Marius Pedersen, neskôr možnosť zrušila, dôvodom mali byť podľa radnice opakované konflikty medzi záujemcami i vyskytujúce sa nevhodné správanie voči zamestnancom. Po ročnej prestávke však bude organické hnojivo opäť dostupné aj širokej verejnosti.
„Záujemcovia si 200 litrov certifikovaného kompostu môžu prevziať od 17. do 28. marca 2026, prípadne do vyčerpania zásob, na Mičinskej ceste č. 35 vedľa areálu údržby ciest MIS. Kompost je potrebné naložiť si do vlastných nádob, vriec alebo vlečiek. Upozorňujeme, že na nakladanie kompostu nebude k dispozícii personál, preto si každý záujemca musí kompost naložiť samostatne,“ priblížila regionálna riaditeľka Marius Pedersen Marianna Klobušická. Upozornila tiež, že podmienkou na prevzatie kompostu je registrácia vopred na stránke spoločnosti.
Kompost určený aj pre širokú verejnosť v Banskej Bystrici vzniká z kuchynského a biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý obyvatelia vhadzujú do hnedých zberných nádob. Odpad následne končí v kompostárni, kde je podrvený a podrobený ďalším procesom a analýzam.
„Dobrý kompost je vhodný na pravidelné obohatenie pôdy živinami. Obsahuje dusík, fosfor, draslík a ďalšie stopové prvky a organické látky. Je vhodný na základné hnojenie záhrad, na zlepšenie kvality pôdy pre výsadbu a pestovanie,“ doplnil vedúci oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev banskobystrického mestského úradu Peter Suchý.
O bezplatný kompost do záhrad bol v Banskej Bystrici zo strany verejnosti veľký záujem. Zmluvný partner mesta, spoločnosť Marius Pedersen, neskôr možnosť zrušila, dôvodom mali byť podľa radnice opakované konflikty medzi záujemcami i vyskytujúce sa nevhodné správanie voči zamestnancom. Po ročnej prestávke však bude organické hnojivo opäť dostupné aj širokej verejnosti.
„Záujemcovia si 200 litrov certifikovaného kompostu môžu prevziať od 17. do 28. marca 2026, prípadne do vyčerpania zásob, na Mičinskej ceste č. 35 vedľa areálu údržby ciest MIS. Kompost je potrebné naložiť si do vlastných nádob, vriec alebo vlečiek. Upozorňujeme, že na nakladanie kompostu nebude k dispozícii personál, preto si každý záujemca musí kompost naložiť samostatne,“ priblížila regionálna riaditeľka Marius Pedersen Marianna Klobušická. Upozornila tiež, že podmienkou na prevzatie kompostu je registrácia vopred na stránke spoločnosti.
Kompost určený aj pre širokú verejnosť v Banskej Bystrici vzniká z kuchynského a biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý obyvatelia vhadzujú do hnedých zberných nádob. Odpad následne končí v kompostárni, kde je podrvený a podrobený ďalším procesom a analýzam.
„Dobrý kompost je vhodný na pravidelné obohatenie pôdy živinami. Obsahuje dusík, fosfor, draslík a ďalšie stopové prvky a organické látky. Je vhodný na základné hnojenie záhrad, na zlepšenie kvality pôdy pre výsadbu a pestovanie,“ doplnil vedúci oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev banskobystrického mestského úradu Peter Suchý.