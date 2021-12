Obyvatelia Banskej Bystrice môžu kúpiť a darovať knihu neznámym deťom

Banská Bystrica 12. decembra (TASR) – Až do 23. decembra majú obyvatelia Banskej Bystrice možnosť zapojiť sa do 16. ročníka projektu Daruj knihu deťom. Ľudia majú možnosť kúpiť špeciálne označenú knihu v miestnom kníhkupectve, a tým urobiť radosť konkrétnemu, aj keď im neznámemu dieťaťu.



„Všetky zakúpené knihy budú cez Vianoce doručené detským adresátom,“ informovala Ida Adolfová, koordinátorka projektu z komunitnej nadácie Zdravé mesto.



„V spolupráci s organizáciami Nádej deťom, Centrum dobrovoľníctva, Materské centrum Mamina, Creativas made a Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica sme zozbierali informácie o deťoch, ktoré túžia po knižke, ale z rôznych dôvodov im ju nemá kto kúpiť,“ priblížila projekt Adolfová. Od roku 2004 do 2020 sa pomocou tohto predvianočného charitatívneho projektu podarilo darovať už 1439 kníh.



Na realizácii projektu sa tento rok opäť podieľajú aj dobrovoľníci, študentky a študenti sociálnej práce z Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorí tento rok obohatili projekt aj o nové inšpiratívne nápady.



Viac informácií o projekte je na stránke www.knzm.sk