Obyvatelia Banskej Bystrice môžu žiadať o vydanie parkovacej karty

Banská Bystrica 15. júla (TASR) - V Banskej Bystrici nadobudlo v pondelok účinnosť všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, na základe ktorého začne od septembra v novozriadených rezidentských zónach na Uhlisku, v Podlaviciach a na Severnej a Bakossovej ulici platiť nočná regulácia parkovania. Od pondelka tak môžu obyvatelia dotknutých lokalít požiadať o vydanie elektronickej rezidentskej parkovacej karty. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



V súvislosti so zriadením rezidentských zón v súčasnosti prebiehajú stavebné práce v Podlaviciach. Nespevnené plochy využívané na parkovanie tu nahradia zatrávňovacie panely, čím vzniknú oficiálne parkovacie miesta. Na Uhlisku sa zas začína s komplexnou obnovou vozovky na ulici Na Uhlisku a stavebnými úpravami na Viestovej ulici.



Pre vydanie parkovacej karty samospráva pripravila online aplikáciu DataMesta, ktorá je dostupná na webe mesta. "Prostredníctvom aplikácie si každý obyvateľ rýchlo a jednoducho z pohodlia domova založí konto občana. Následne si môže vybaviť všetko potrebné súvisiace s parkovaním. Získať rezidentskú parkovaciu kartu je od dnešného dňa možné aj v Klientskom centre mestského úradu, v rámci ktorého sme pre tento účel posilnili aj personálne kapacity," uviedol prvý viceprimátor Jakub Gajdošík.



Samospráva obyvateľom ponúka tiež možnosť využiť asistované vydávanie rezidentských parkovacích kariet priamo v nových rezidentských zónach. Vydávanie kariet sa uskutoční v prvej polovici augusta v základných školách v Podlaviciach, na Uhlisku a na Bakossovej ulici.



V súvislosti s účinnosťou VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v Banskej Bystrici pod správu mesta od pondelka prechádzajú aj už existujúce rezidentské zóny s 24-hodinovou reguláciou parkovania na Fortničke, Sídlisku, Kollárovej ulici, ulici Československej armády, Bakossovej ulici v smere do centra mesta a na Ceste k nemocnici. Tieto rezidentské zóny mala doposiaľ v správe spoločnosť, ktorá v meste prevádzkuje systém plateného parkovania.



"Znamená to zjednotenie pravidiel vydávania rezidentských parkovacích kariet a nastavenie novej cenovej politiky, pričom zvýhodňujeme obyvateľov s trvalým pobytom v Banskej Bystrici. Aktuálne vydané rezidentské parkovacie karty zostávajú obyvateľom týchto zón v platnosti do doby ich exspirácie. Následne budú môcť požiadať mesto o vydanie novej rezidentskej parkovacej karty," priblížil primátor Ján Nosko s tým, že ambíciou samosprávy je od roku 2026 riešiť systém výberu parkovného vo vlastnej réžii.



Mesto Banská Bystrica plánuje regulované parkovanie zaviesť od budúceho roka aj v ďalších lokalitách. Poplatky vybrané v jednotlivých zónach chce vrátiť späť v podobe budovania nových parkovacích miest či rekonštrukcie ciest a chodníkov. Kontrolu dodržiavania pravidiel bude mať na starosti mestská polícia, samospráva plánuje pre vyššiu efektívnosť zakúpiť aj skenovacie vozidlo.