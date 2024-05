Obyvatelia Banskej Štiavnice vyjadria názor na plaváreň v referende

Banská Štiavnica 23. mája (TASR) - Obyvatelia Banskej Štiavnice budú môcť svoj názor na mestskú plaváreň vyjadriť v referende. Konať sa bude v sobotu 29. júna od 7.00 do 20.00 h a občania v ňom budú môcť vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s tým, aby mesto zachovalo plaváreň, otvorilo a samo ju aj prevádzkovalo. Rozhodlo o tom vo štvrtok mestské zastupiteľstvo.



Zastupiteľstvo referendum vyhlásilo na základe petície, pod ktorú sa podpísalo viac ako 3700 obyvateľov mesta, čo je viac ako 30 percent oprávnených voličov. V nej požadujú vyhlásenie referenda o zachovaní a prevádzkovaní mestskej plavárne.



Primátorka Nadežda Babiaková v tejto súvislosti pre TASR uviedla, že boli splnené všetky zákonné náležitosti potrebné na vyhlásenie referenda a ľudia majú naň právo. Na druhej strane však považuje formuláciu referendovej otázky za nie šťastne naformulovanú, keďže samospráva neplánuje plaváreň zrušiť, ale zrekonštruovať. Rovnaký názor vyjadrili v rozprave aj niektorí prítomní poslanci.



"V prípade, že sa na referende zúčastní viac ako 50 percent voličov a boli by výsledky kladné, tak čo bude výsledkom? Všetci chceme, aby to bolo otvorené," poznamenala v tejto súvislosti.



Banskoštiavnická samospráva plánuje objekt, kde sa plaváreň nachádza, zrekonštruovať. O jej zatvorení rozhodli poslanci v decembri minulého roka. Dôvodom boli vysoké prevádzkové náklady, zastupiteľstvo sa v tom čase zhodlo, že ušetrené prostriedky, ktoré vyčíslili na 130.000 eur, použijú na vypracovanie projektovej dokumentácie alebo spolufinancovanie v prípade získania dotácie.



Babiaková uviedla, že projektová dokumentácia má byť hotová do konca júna. Poslancom už odprezentovali, ako by mala rekonštrukcia vyzerať a tiež ju mohli v tomto štádiu pripomienkovať. Primátorka priblížila, že chcú rekonštrukciu rozdeliť na dve etapy. Na prvú časť chce mesto žiadať dotáciu z Fondu na podporu športu. Financie na druhú časť by chcela získať samospráva z eurofondov.



Samospráva odhaduje, že náklady na referendum budú približne vo výške 10.000 eur, tieto výdavky budú hradené z rozpočtu mesta. Predkladatelia požadovali, aby bolo referendum spojené s voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa konajú 8. júna alebo ho presunuli na druhú polovicu septembra tohto roka. V dôvodovej správe však samospráva uvádza, že to nie je možné z technicko-organizačných a časových dôvodov. Tiež pripomenula, že referendum musí byť uskutočnené do 90 dní od doručenia petície mestu.