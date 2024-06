Obyvatelia Bojníc budú môcť rozhodnúť o použití financií z rozpočtu

Bojnice 7. júna (TASR) - Obyvatelia Bojníc budú môcť po prvý raz rozhodnúť o použití časti financií z mestského rozpočtu na projekty, ktoré prispejú k zveľadeniu mesta. Projekt participatívneho rozpočtu spustila samospráva tento týždeň prvým verejným stretnutím.



Viceprimátorka Antónia Kováčová Píšová pre TASR spomenula, že všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o participatívnom rozpočte schválilo mestské zastupiteľstvo ešte v roku 2020, doposiaľ k jeho realizácii však nedošlo, v rozpočte sa naň nevyčlenili peniaze, keďže mesto uprednostnilo riešenie iných vecí. "Ako nové vedenie sme sa zhodli na tom, že podporíme participatívny rozpočet, aby sa mohol realizovať a vyčlenili sme na toto obdobie čiastku 9000 eur," uviedla Kováčová Píšová.



Participatívny rozpočet podľa nej môže riešiť zadania pre mesto a projekty, ktoré nahlásia fyzické osoby alebo občianske združenia. "Povedali sme si, že necháme priestor fyzickým osobám a občianskym združeniam, čiže mesto projekty z týchto prostriedkov nebude riešiť," priblížila.



Prvé verejné stretnutie k participatívnemu rozpočtu absolvovali obyvatelia v stredu (5. 6.), Kováčová Píšová podotkla, že ukázalo, že ľudia, mladší i starší majú záujem spolupracovať a majú nápady, čo sa môže v meste zlepšiť.



Obyvatelia či združenia sa stretnú ešte na jednom verejnom stretnutí, a to 19. júna, rovnako tam môžu prísť s nápadmi, čo by chceli v meste zrealizovať a spísať žiadosti o financie, priblížila Dominika Belanská, ktorá má v Bojniciach participatívny rozpočet na starosti. "Žiadosti je potrebné podať do konca júna, tie potom budeme počas leta posudzovať z hľadiska ich realizovateľnosti, prípadne ich dopĺňať. Na jeseň bude elektronické hlasovanie, počas ktorého obyvatelia Bojníc budú vyberať tie projekty, ktoré preferujú. Každý bude môcť hlasovať za tri," doplnila Belanská.



K samotnej realizácii pristúpia predkladatelia v budúcom roku. Bližšie informácie nájde verejnosť na podstránke webového sídla mesta k participatívnemu rozpočtu.