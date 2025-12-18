< sekcia Regióny
Obyvatelia Bojníc zaplatia za odpad v budúcom roku nižšiu sumu
Viceprimátorka Antónia Kováčová Píšová doplnila, že mesto pri stanovovaní poplatku vychádzalo z presnejších údajov o zbere a množstve vyprodukovaného odpadu.
Autor TASR
Bojnice 18. decembra (TASR) - Obyvatelia Bojníc budú v budúcom roku platiť za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu menej. Nižší poplatok o 4,25 percenta budú mať i podnikatelia, ktorí pôsobia na území mesta. Príslušné všeobecne záväzné nariadenie (VZN) schválili mestskí poslanci na svojom decembrovom rokovaní.
Vedúca finančného oddelenia mestského úradu (MsÚ) Oľga Miklošková priblížila, že prepočet sadzieb na rok 2026 realizovala samospráva na základe údajov Technických služieb, oddelenia výstavby MsÚ a vysúťaženej cenovej ponuky za odvoz komunálneho odpadu sociálnym podnikom Hater-Handlová, ktorý bude v budúcom roku túto službu pre mesto zabezpečovať. Do výpočtu nákladov za odpadové hospodárstvo radnica zahrnula i 19-percentnú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH), a to v súvislosti s diskutovaným navýšením DPH pre registrované sociálne podniky z päť na 19, prípadne 23 percent.
„Mesto v tejto nadväznosti navrhlo znížiť poplatok za komunálny odpad na obyvateľa a rok z 51,14 eura na 48,80 eura. Ide o zníženie o 2,34 eura. Následne mesto navrhlo i zníženie poplatku za množstvový zber pre právnické osoby,“ ozrejmila Miklošková. Poplatok za drobné stavebné odpady podľa nej nechala samospráva v rovnakej výške ako v tomto roku.
Viceprimátorka Antónia Kováčová Píšová doplnila, že mesto pri stanovovaní poplatku vychádzalo z presnejších údajov o zbere a množstve vyprodukovaného odpadu. „Hlavne ide o právnické osoby, pri ktorých sme počas tohto roka zabezpečili čipy na nádoby na odpad. Počas roka 2025 sa tiež vybralo odhadom o 40.000 eur viac, ako sme mali. Túto sumu teda zapracovávame do poplatku a znižujeme ju na budúci rok,“ dodala.
Vedúca finančného oddelenia mestského úradu (MsÚ) Oľga Miklošková priblížila, že prepočet sadzieb na rok 2026 realizovala samospráva na základe údajov Technických služieb, oddelenia výstavby MsÚ a vysúťaženej cenovej ponuky za odvoz komunálneho odpadu sociálnym podnikom Hater-Handlová, ktorý bude v budúcom roku túto službu pre mesto zabezpečovať. Do výpočtu nákladov za odpadové hospodárstvo radnica zahrnula i 19-percentnú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH), a to v súvislosti s diskutovaným navýšením DPH pre registrované sociálne podniky z päť na 19, prípadne 23 percent.
„Mesto v tejto nadväznosti navrhlo znížiť poplatok za komunálny odpad na obyvateľa a rok z 51,14 eura na 48,80 eura. Ide o zníženie o 2,34 eura. Následne mesto navrhlo i zníženie poplatku za množstvový zber pre právnické osoby,“ ozrejmila Miklošková. Poplatok za drobné stavebné odpady podľa nej nechala samospráva v rovnakej výške ako v tomto roku.
Viceprimátorka Antónia Kováčová Píšová doplnila, že mesto pri stanovovaní poplatku vychádzalo z presnejších údajov o zbere a množstve vyprodukovaného odpadu. „Hlavne ide o právnické osoby, pri ktorých sme počas tohto roka zabezpečili čipy na nádoby na odpad. Počas roka 2025 sa tiež vybralo odhadom o 40.000 eur viac, ako sme mali. Túto sumu teda zapracovávame do poplatku a znižujeme ju na budúci rok,“ dodala.