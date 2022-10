Obyvatelia Brezna volia na zimnom štadióne, v pohostinstve aj v hoteli

Brezno 29. októbra (TASR) – Na území mesta Brezno otvorili o 7.00 h bez problémov volebné miestnosti vo všetkých 22 okrskoch. Obyvatelia mesta volia v priestoroch základných či materských škôl i na stredných školách, volebné okrsky sú zriadené aj na zimnom štadióne, v pohostinstve či v hoteli.



Na zimnom štadióne na západnom okraji mesta boli pre obyvateľov Štvrte Ladislava Novomeského vytvorené hneď dva volebné okrsky. Oba sa nachádzajú v priestoroch reštaurácie v bočnej časti štadióna.



"Miestnosť sa nám podarilo otvoriť načas, prví voliči prišli hneď po siedmej hodine. Účasť je zatiaľ priemerná, ľudia asi prídu skôr poobede," uviedol pre TASR predseda okrskovej volebnej komisie na zimnom štadióne Miroslav Kubíni. Ako dodal, ľudia väčšinou problémy so spojenými voľbami nemajú, vedia koľko kandidátov majú krúžkovať a aj to, ktorú obálku treba hodiť do jednotlivých volebných urien.



Obyvatelia miestnej časti Rohozná v spojených komunálnych voľbách hlasujú vo volebnej miestnosti, ktorá sa nachádza v konferenčnej miestnosti miestneho hotela. Ako pre TASR uviedol predseda tunajšej okrskovej volebnej komisie, v okrsku je zapísaných 315 voličov.



Obyvatelia ulíc Kôšikovo, Podkoreňová a Zúbrik zas prichádzajú k volebným urnám do tunajšieho pohostinstva. Volebná miestnosť je zriadená v spoločenskej miestnosti, v okrsku je zapísaných 450 voličov. "Dievčatá tu chodia každú stredu cvičiť jumping, väčšinou tu mávame oslavy. Mali sme tu už aj svadby či kary," uviedol pre TASR majiteľ budovy Peter Giertl.



Ako pre TASR vysvetlila Barbora Černákova z Odboru služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu v Brezne, samospráva volebné okrsky na týchto miestach zriaďuje preto, aby boli volebné miestnosti bližšie k obyvateľom. Keďže sa v daných lokalitách nenachádzajú školy či iné mestské budovy, mesto volilo obyvateľom dostupné súkromné priestory.



V sobotu sa na Slovensku prvýkrát konajú v jeden deň voľby do orgánov miest, obcí i samosprávnych krajov. Volebné miestnosti sú otvorené do 20.00 h, hlasovať je možné len v mieste svojho trvalého bydliska. Obyvatelia Brezna si primátora mesta vyberajú spomedzi troch kandidátov. Do 18-členného mestského zastupiteľstva kandiduje v štyroch volebných obvodoch 54 kandidátov.