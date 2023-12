Obyvatelia bytovky na Mukačevskej v Prešove si pripomenuli tragédiu

Prešov 6. decembra (TASR) - Bývalí obyvatelia bytovky na Mukačevskej ulici v Prešove si v stredu pripomenuli obete výbuchu plynu, ku ktorému došlo 6. decembra 2019. Na mieste, kde kedysi stála bytovka, položili kvety a zapálili sviečky.



Ako povedal bývalý predseda spoločenstva vlastníkov bytov Mojmír Květoň, pocity po štyroch rokoch sú stále rovnaké. "Pamätám si na to a v podstate s tým žijem každý deň i preto, že chceme riešiť výstavbu bytovky. Takže tie spomienky stále prichádzajú," uviedol.



Z pôvodných desiatich ľudí, ktorí chceli ísť do výstavby novej bytovky, ostali siedmi. Podľa Květoňa je dôvodom i to, že celý proces trval dlho a zatiaľ si vyriešili bývanie. Ako povedal, časť z 15 bytov bude voľná pre záujemcov.



Vysúťažená suma na výstavbu novej bytovky predstavuje 2,4 milióna eur. "Vychádza to približne 161.000 eur s DPH na jedného záujemcu. K tomu je potrebné prirátať približne 30.000 eur, keďže pôjde o holobyt. Firma bude prehodnocovať ceny k budúcemu roku, lebo ešte nemáme uzatvorenú zmluvu," povedal Květoň s tým, že sa to predražilo pre tri poschodia parkovacích miest, zložitú konštrukciu bytovky a zvýšenie cien za uplynulé dva roky.



Majú už platné stavebné povolenie a vybratú firmu s ktorou idú uzavrieť zmluvu. S výstavou plánujú začať na jar a trvať by mala rok a pol až dva roky.



Bývalá obyvateľka bytovky Estera Karkošková sa na výstavbe podieľať nebude. "Chcela som ísť do výstavby, ale je to príliš drahé. Nemôžem si to dovoliť. Predtým to bola polovica z ceny, čo je teraz. Vtedy by som to ešte bola, ale teraz nemôžem. Nemôžem si dovoliť zadlžiť deti alebo niekoho, aby som tam bývala pár rokov," povedala.



V decembri 2019 došlo v Prešove k výbuchu plynu vo výškovom bytovom dome na Mukačevskej ulici a k následnému rozsiahlemu požiaru. Tragédia si vyžiadala životy ôsmich ľudí. Polícia prípad naďalej vyšetruje. Obvinení sú traja živnostníci a dvaja stavbyvedúci.