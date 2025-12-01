Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Obyvatelia chcú osamostatniť múzeum v Hanušovciach nad Topľou

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Prešovský kraj to odmieta.

Autor TASR
Hanušovce nad Topľou 1. decembra (TASR) - Obyvatelia okresu Vranov nad Topľou spustili petíciu, ktorou žiadajú vedenie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) o obnovenie samostatného múzea v Hanušovciach nad Topľou. Kaštieľ rodiny Dessewffy je v súčasnosti organizačnou jednotkou Krajského múzea v Prešove. Ako uviedla vedúca oddelenia komunikácie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová, získanie právnej subjektivity a osamostatnenie kaštieľa nie je pre PSK aktuálnou témou.

Ako pre TASR uviedla predsedníčka petičného výboru Anna Lipkošová, podpisy začali zbierať v jednotlivých obciach okresu, neskôr bude petícia dostupná aj online. „Petícia vznikla na podporu hanušovského múzea, pretože obyvateľom Vranovského okresu záleží na takom skvoste, akým múzeum je,“ uviedla Lipkošová.

Múzeum vzniklo v roku 1974 a počas desaťročí zhromažďovalo a sprístupňovalo kultúrne dedičstvo regiónov Šariša a Zemplína. Podľa petičného výboru bolo jeho zlúčenie s Krajským múzeom v Prešove v roku 2017 krokom, ktorý negatívne ovplyvnil činnosť inštitúcie, jej personálne zabezpečenie aj regionálny význam. Zástupcovia petičného výboru preto žiadajú, aby sa múzeum opäť osamostatnilo ako rozpočtová organizácia so sídlom v kaštieli v Hanušovciach nad Topľou.

Podľa návrhu malo múzeum získať právnu subjektivitu a fungovať ako samostatná kultúrna inštitúcia. Rozhodnutie o jeho zriadení prijali krajskí poslanci na májovom zasadnutí, pričom vznik bol plánovaný od júla. Predseda PSK Milan Majerský však výkon tohto uznesenia pozastavil s odôvodnením, že oddelenie organizačnej jednotky od Krajského múzea v Prešove by bolo pre kraj nevýhodné.

Aktuálny stav inštitúcie podľa primátora Hanušoviec nad Topľou Štefana Straku negatívne ovplyvňuje aj život v meste. „V kultúrnom živote mesta cítiť výrazné ochudobnenie. Mnohí odborníci, ktorí múzeum budovali celé desaťročia, už nie sú jeho súčasťou a ich neprítomnosť je badateľná. Kaštieľ funguje v obmedzenom režime, tím pracovníkov je minimálny a chýba akékoľvek odborné zázemie,“ uviedol. Straka tiež skonštatoval, že argumenty o riziku straty eurofondov a náraste nákladov neboli dostatočne prediskutované. Ako doplnil bývalý zamestnanec múzea Jakub Šnajder, pre zlé pracovné podmienky z múzea odišlo tento rok osem odborných zamestnancov. „V novembri sa kolega dozvedel, že už sa tieto miesta nebudú obsadzovať a že to proste bude šetrenie,“ uviedol Šnajder.

Z PSK dodali, že súčasná obsadenosť pracovných pozícií Krajského múzea v Prešove zodpovedá zabezpečeniu jeho kvality a odbornosti. V Hanušovciach fungujú v štandardnom režime a odborná múzejná činnosť je zachovaná. Momentálne v pobočke prebiehajú práce v súvislosti s jeho komplexnou rekonštrukciou. „V záujme zachovania kontinuity činností a realizácie investičnej akcie považujeme zriadenie novej inštitúcie za jednostranný záujem, ktorý nezohľadňuje ekonomické ani odborné aspekty fungovania tejto inštitúcie,“ uviedla Jeleňová.
.

