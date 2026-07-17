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Obyvatelia Cigľa, Koša a Sebedražia zostali bez pitnej vody
Cigeľ má v piatok posledný deň pred prázdninami v prevádzke i škôlku, obec im zaniesla bandasky s vodou.
Autor TASR,aktualizované
Cigeľ 17. júla (TASR) - Množstvo obyvateľov Cigľa, Koša a Sebedražia v okrese Prievidza zostalo od štvrtkového (16. 7.) večera bez zdroja pitnej vody. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (StVPS) na svojom webe informovala, že dôvodom obmedzenia dodávky je porucha. V Cigli, Koši i Sebedraží pristavila cisterny s pitnou vodou.
O probléme s pitnou vodou informovali obce ešte vo štvrtok večer. Starosta Cigľa Eduard Krausko v piatok uviedol, že situáciu pravdepodobne spôsobila technická porucha na prívodnom potrubí, ktoré zásobuje vodojemy v Cigli, Sebedraží aj Koši, z toho dôvodu nemajú obce vodu. „Vo štvrtok večer nás informovali zástupcovia StVPS, že dôjde k obmedzeniam v dodávke pitnej vody a na odstránení tohto stavu pracujú,“ priblížil Krausko.
Spomenul, že Cigeľ má približne 1300 obyvateľov a poruchou je postihnutá prakticky celá obec. „Vodári plnia vodojem nad obcou a púšťajú v rámci možností vodu do potrubia. Kapacitne to má svoje hranice, nedokážu to autami zásobovať v plnej miere, ako to zásobujú potrubím,“ ozrejmil.
Cigeľ má v piatok posledný deň pred prázdninami v prevádzke i škôlku, obec im zaniesla bandasky s vodou. Starosta si podobnú situáciu za svojho života podľa svojich slov nepamätá.
Bez pitnej vody sa ocitla i veľká časť susedného Sebedražia, zástupca starostky obce Radko Peregrim to označil za kritickú situáciu. „Pri škôlke na sídlisku Boriny je otvorený zdroj pitnej vody. Táto pochádza z bane, preto využívame tento zdroj. Takisto pred obecným zdrojom máme zdroj pitnej vody v cisterne, ktorú dodáva StVPS. Tiež máme tretí zdroj, ale úžitkovej vody, ktorý pochádza z vodozádržného zariadenia,“ opísal Peregrim. Obec sa podľa neho snaží čo najčastejšie kontaktovať vodárenskú spoločnosť, aké je ďalšie riešenie situácie, momentálne však bližšie informácie nemá.
StVPS na svojom webe potvrdila, že obmedzená dodávka sa týka Koša, Sebedražia a Cigľa s tým, že hľadá poruchu na prívodnom potrubí a cisterny vozia vodu do vodojemov. Problémom má byť podľa jej webu skrytý únik.
Samospráva Prievidze na sociálnej sieti v piatok ráno s odvolaním sa na vodárenskú spoločnosť informovala o prerušenej dodávke pitnej vody na Košovskej ceste, Priemyselnej a Strojárskej ulici, dôvodom je oprava poruchy na verejnom vodovode.
Svoje zdroje pitnej vody sprístupnia obciam postihnutým výpadkom dodávok i Hornonitrianske bane Prievidza (HBP), informovala TASR tlačová hovorkyňa spoločnosti Adriana Siváková. „HBP disponujú vlastnými zdrojmi pitnej vody, ktorých kapacita v súčasnosti prevyšuje potreby spoločnosti. Vďaka tomu môžu časť svojich vodných zdrojov poskytnúť na podporu zásobovania obyvateľov obcí, ktoré zasiahlo obmedzenie dodávok zo strany StVPS,“ spresnila Siváková.
Priblížila, že spoločnosť v súčasnosti realizuje dočasné technické riešenie, ktoré spočíva v prepojení vlastného vodojemu s vodojemom spoločnosti StVPS nad obcou Sebedražie. „Toto opatrenie má umožniť čo najrýchlejšie čiastočné obnovenie dodávok pitnej vody a posilniť zásobovanie obyvateľov dotknutých obcí počas trvania mimoriadnej situácie,“ ozrejmila s tým, že technické práce zabezpečuje firma v úzkej koordinácii s vodárenskou spoločnosťou a odbornými zložkami tak, aby bola zabezpečená bezpečná, spoľahlivá a plynulá distribúcia pitnej vody.
Siváková zároveň avizovala, že spoločnosť je pripravená aktívne spolupracovať so StVPS, orgánmi štátnej správy, samosprávami aj krízovým riadením až do úplnej stabilizácie situácie.
O probléme s pitnou vodou informovali obce ešte vo štvrtok večer. Starosta Cigľa Eduard Krausko v piatok uviedol, že situáciu pravdepodobne spôsobila technická porucha na prívodnom potrubí, ktoré zásobuje vodojemy v Cigli, Sebedraží aj Koši, z toho dôvodu nemajú obce vodu. „Vo štvrtok večer nás informovali zástupcovia StVPS, že dôjde k obmedzeniam v dodávke pitnej vody a na odstránení tohto stavu pracujú,“ priblížil Krausko.
Spomenul, že Cigeľ má približne 1300 obyvateľov a poruchou je postihnutá prakticky celá obec. „Vodári plnia vodojem nad obcou a púšťajú v rámci možností vodu do potrubia. Kapacitne to má svoje hranice, nedokážu to autami zásobovať v plnej miere, ako to zásobujú potrubím,“ ozrejmil.
Cigeľ má v piatok posledný deň pred prázdninami v prevádzke i škôlku, obec im zaniesla bandasky s vodou. Starosta si podobnú situáciu za svojho života podľa svojich slov nepamätá.
Bez pitnej vody sa ocitla i veľká časť susedného Sebedražia, zástupca starostky obce Radko Peregrim to označil za kritickú situáciu. „Pri škôlke na sídlisku Boriny je otvorený zdroj pitnej vody. Táto pochádza z bane, preto využívame tento zdroj. Takisto pred obecným zdrojom máme zdroj pitnej vody v cisterne, ktorú dodáva StVPS. Tiež máme tretí zdroj, ale úžitkovej vody, ktorý pochádza z vodozádržného zariadenia,“ opísal Peregrim. Obec sa podľa neho snaží čo najčastejšie kontaktovať vodárenskú spoločnosť, aké je ďalšie riešenie situácie, momentálne však bližšie informácie nemá.
StVPS na svojom webe potvrdila, že obmedzená dodávka sa týka Koša, Sebedražia a Cigľa s tým, že hľadá poruchu na prívodnom potrubí a cisterny vozia vodu do vodojemov. Problémom má byť podľa jej webu skrytý únik.
Samospráva Prievidze na sociálnej sieti v piatok ráno s odvolaním sa na vodárenskú spoločnosť informovala o prerušenej dodávke pitnej vody na Košovskej ceste, Priemyselnej a Strojárskej ulici, dôvodom je oprava poruchy na verejnom vodovode.
Svoje zdroje pitnej vody sprístupnia obciam postihnutým výpadkom dodávok i Hornonitrianske bane Prievidza (HBP), informovala TASR tlačová hovorkyňa spoločnosti Adriana Siváková. „HBP disponujú vlastnými zdrojmi pitnej vody, ktorých kapacita v súčasnosti prevyšuje potreby spoločnosti. Vďaka tomu môžu časť svojich vodných zdrojov poskytnúť na podporu zásobovania obyvateľov obcí, ktoré zasiahlo obmedzenie dodávok zo strany StVPS,“ spresnila Siváková.
Priblížila, že spoločnosť v súčasnosti realizuje dočasné technické riešenie, ktoré spočíva v prepojení vlastného vodojemu s vodojemom spoločnosti StVPS nad obcou Sebedražie. „Toto opatrenie má umožniť čo najrýchlejšie čiastočné obnovenie dodávok pitnej vody a posilniť zásobovanie obyvateľov dotknutých obcí počas trvania mimoriadnej situácie,“ ozrejmila s tým, že technické práce zabezpečuje firma v úzkej koordinácii s vodárenskou spoločnosťou a odbornými zložkami tak, aby bola zabezpečená bezpečná, spoľahlivá a plynulá distribúcia pitnej vody.
Siváková zároveň avizovala, že spoločnosť je pripravená aktívne spolupracovať so StVPS, orgánmi štátnej správy, samosprávami aj krízovým riadením až do úplnej stabilizácie situácie.