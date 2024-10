Obyvatelia Detvy budú môcť rozhodnúť o využití financií z rozpočtu

Detva 9. októbra (TASR) - Obyvatelia Detvy budú môcť aj v ďalšom roku rozhodnúť o využití časti financií z mestského rozpočtu. O tom, koľko peňazí na participatívny rozpočet mesto vyčlení, rozhodne zastupiteľstvo. TASR o tom informoval primátor Branislav Baran. Samospráva v súčasnosti pracuje s tým, akým spôsobom ho budú koncipovať.



Dodal, že niektorí ľudia sa pýtali napríklad na to, či sa do neho môžu zapojiť aj organizácie z inej zriaďovateľskej pôsobnosti a či by to malo byť vyslovene len pre obyvateľov Detvy. Podľa neho suma, akú vyčlenia poslanci na projekty, závisí od finančnej kondície mesta.



V tomto roku je víťazom participatívneho rozpočtu park na trávenie voľného času pre majiteľov psov. Kolektív milovníkov zvierat získal 524 hlasov a sumu 5000 eur. Projekt je podľa žiadosti plánovaný na ploche pri zimnom štadióne. Jeho výmera bude približne 500 štvorcových metrov. "Projekt je v štádiu prípravy. Participant potvrdil, že realizácia projektu bude na jeseň 2024," uviedol hovorca Detvy Milan Suja.



Podľa primátora tým, že súčasťou bude aj oplotenie, bude to ohlásenie drobnej stavby a tieto záležitosti rieši stavebný úrad. "Zabezpečujú si ho ľudia, ktorí o projekt požiadali a mesto pomáha," vysvetlil primátor s tým, že výbeh bude na mestskom pozemku. Spomenul, že hľadali pozemok, ktorý nie je zaťažený inžinierskymi sieťami. Tiež musel spĺňať, aby s ním samospráva nemala iný zámer.



Participatívny rozpočet sa zameriava na podporu občianskeho aktivizmu obyvateľov mesta a uskutočnenie projektov. "Cieľom je zapojiť verejnosť do rozhodovania v rámci procesov mesta, podporiť budovanie identity i koncept udržateľnej spoločnosti," pripomína samospráva s tým, že ho spustili vlani. Úhrnná suma rozpočtu bola tento rok 15.000 eur. Výška podpory jedného projektu bola maximálne 5000 eur. V tomto ročníku postúpilo do verejného hlasovania sedem projektov.