Obyvatelia Detvy môžu rozhodnúť o využití časti financií z rozpočtu

Detva 3. marca (TASR) - Obyvatelia Detvy môžu aj tento rok rozhodnúť o využití časti financií z mestského rozpočtu. Svoje návrhy môžu predkladať do 17. apríla elektronicky, poštou alebo osobne na detviansky mestský úrad. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.



Projekty musia byť zamerané aspoň na jednu z vopred určených oblastí. Sú to napríklad obnova verejných priestranstiev, vrátane inklúzie marginalizovaných skupín, i rozvoj komunít a susedských vzťahov. Patria medzi ne aj vytváranie nových verejných služieb, eliminácia dosahu klimatických zmien a podpora nových miestnych aktivít. Výška podpory jedného projektu je maximálne 5000 eur.



Hovorca uviedol, že predložiť návrh môže aj občianske združenie, ktoré má sídlo alebo pôsobí na území mesta Detva. Verejné predstavenie projektov bude v máji v obradnej sieni Mestského úradu v Detve. Uskutočnenie víťazných projektov bude do 30. novembra tohto roka.



Mesto pripomína, že úspešné projekty vyberajú obyvatelia mesta. Vlani dostal najviac hlasov park na trávenie voľného času pre majiteľov psov. Kolektív milovníkov zvierat získal 524 hlasov a sumu 5000 eur. Na druhom mieste so 472 hlasmi sa umiestnil náučný a rozprávkový chodník pod Melichovou skalou. Ten získal sumu 4500 eur. Ďalším úspešným projektom bol Deň detí v starej Detve s 332 platnými hlasmi a sumou 800 eur. Úspešné bolo aj rodičovské združenie pri Gymnáziu v Detve, ktoré chcelo zvyšovať povedomie o kvalite životného prostredia. Celkovo dostalo 241 hlasov a 4855 eur.



Participatívny rozpočet sa zameriava na podporu občianskeho aktivizmu obyvateľov mesta a uskutočnenie projektov. "Cieľom je zapojiť verejnosť do rozhodovania v rámci procesov mesta, podporiť budovanie identity i koncept udržateľnej spoločnosti," vysvetľuje samospráva. Prvým rozpočtovým rokom participatívneho rozpočtu bol rok 2023. Podrobné informácie nájdu záujemcovia na oficiálnej webstránke mesta.