Obyvatelia Detvy môžu rozhodnúť o využití časti financií z rozpočtu
Projekty musia byť zamerané aspoň na jednu z vopred určených oblastí.
Autor TASR
Detva 28. marca (TASR) - Obyvatelia Detvy môžu aj tento rok rozhodnúť o využití časti financií z mestského rozpočtu. Svoje návrhy môžu predkladať do 29. apríla elektronicky, poštou alebo osobne na detviansky mestský úrad. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.
Projekty musia byť zamerané aspoň na jednu z vopred určených oblastí. Sú to napríklad obnova verejných priestranstiev vrátane inklúzie marginalizovaných skupín, i rozvoj komunít a susedských vzťahov. Patria medzi ne aj vytváranie nových verejných služieb, eliminácia dosahu klimatickej zmeny a podpora nových miestnych aktivít. Výška podpory jedného projektu je maximálne 5000 eur.
Hovorca uviedol, že predložiť návrh môže aj občianske združenie, ktoré má sídlo alebo pôsobí na území mesta Detva. Verejné predstavenie projektov bude v máji v obradnej sieni Mestského úradu v Detve. Uskutočnenie víťazných projektov bude do 30. novembra tohto roka.
Úspešné projekty vyberajú obyvatelia mesta. Z participatívneho rozpočtu 2025 podporilo mesto dve spoločenské podujatia. Občianske združenie detský folklórny súbor Ratolesť predložilo projekt s názvom Hrajte nám husličky. Zameral sa na podporu detského folklórneho festivalu, ktorý sa uskutočnil vlani v júni v amfiteátri. Na tento projekt bola suma vyše 4600 eur.
Občianske združenie Skliarovo minulý rok pripravilo projekt s názvom Náučný chodník pod Melichovou skalou. Zahŕňal interaktívne úlohy, športové súťaže, občerstvenie a odmeny pre účastníkov. Výška podpory bola 4000 eur.
Participatívny rozpočet sa zameriava na podporu občianskeho aktivizmu obyvateľov mesta a uskutočnenie projektov. „Cieľom je zapojiť verejnosť do rozhodovania v rámci procesov mesta, podporiť budovanie identity i koncept udržateľnej spoločnosti,“ vysvetľuje samospráva. Prvým rozpočtovým rokom participatívneho rozpočtu bol rok 2023. Podrobné informácie nájdu záujemcovia na oficiálnej webstránke mesta.
