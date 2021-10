Obyvatelia Devína spustili petíciu za oddlženie mestskej časti

Bratislava 11. októbra (TASR) - Obyvatelia bratislavského Devína spustili petíciu za oddlženie svojej mestskej časti, ktorá je pre dlhy od roku 2005 v nútenej správe. V petícii žiadajú primátora a poslancov hlavného mesta o bezodkladné a aktívne riešenie situácie. Devín je podľa nich dlhodobo obmedzený v rozvoji a plnohodnotnom napĺňaní základných potrieb jej obyvateľov. Nútená správa podľa nich neprináša žiadne zlepšenie a na jej výkon už boli vynaložené značné finančné prostriedky.



"Evidovaný dlh mestskej časti narástol na viac ako 12 miliónov eur. To predstavuje viac ako 14-násobok nášho aktuálneho ročného rozpočtu. Každý rok nútenej správy sa zvyšuje náš dlh o 350.000 eur. Situácia bude ešte horšia," upozorňujú signatári petície.



Udržiavaním nastoleného stavu a nútenej správy sa podľa nich situácia nezlepší. "Ľahostajnosť a nezáujem kompetentných bude naďalej tlačiť jeden z najvyhľadávanejších kútov Bratislavy do dlhovej špirály, z ktorej nebude úniku," konštatujú. Informácia o spustenej petícii sa objavila aj na webe mestskej časti. Starostka Devína Ľubica Kolková dlhodobo tvrdí, že každý, kto si to vie spočítať, vidí, že Devín sa sám z tejto situácie nedostane.



Snaha Devína dostať sa z dlhov trvá už niekoľko rokov. Rokovaniami s veriteľmi počas roka 2017 dosiahla samospráva prísľub, že pri splatení sumy 6,75 milióna eur by boli všetky jej záväzky vynulované a nútená správa by mohla byť ukončená. Devín však toľko peňazí nemá, preto chcel, aby mu v tejto situácii pomohlo hlavné mesto. Naň totiž v roku 2014 prešiel legislatívnou zmenou výkon nútenej správy z ministerstva financií.



V roku 2018 bratislavskí mestskí poslanci vyjadrili ochotu pomôcť mestskej časti dostať sa z nútenej správy a poverili vtedajšieho primátora Bratislavy Iva Nesrovnala, aby v spolupráci s Devínom realizoval kroky k príprave dohody so všetkými veriteľmi mestskej časti, s cieľom vyrokovať podmienky jej oddlženia. Magistrát vtedy uviedol, že riešenie tejto otázky je veľmi komplikované po stránke finančnej legislatívy, ako aj v rovine dohody na úrovni samotného mesta. Nesrovnal deklaroval, že mesto musí v tejto veci postupovať podľa zákona. Ochotu pomôcť Devínu dostať sa z nútenej správy vyjadril v roku 2018 aj finančník Patrik Tkáč. Devínska samospráva s finančníkom o tejto možnosti aj rokovala.



Súčasný primátor Bratislavy Matúš Vallo v roku 2019 avizoval, že predstaví spôsob, ako vyriešiť zadlženosť Devína. Mesto potvrdilo aj rokovania na ministerstve financií, s niektorými veriteľmi Devína, ako aj s núteným správcom mestskej časti. Finálne riešenie hlavné mesto však doteraz ešte nepredstavilo.



Zadlžovanie Devína sa začalo v roku 1996, keď sa vytvorila skupina, ktorá chcela pod hlavičkou mestskej časti vyvíjať realitnú a developerskú činnosť.