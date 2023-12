Obyvatelia Dolného Kubína si môžu odpáliť betlehemské svetlo 24.12.

Dolný Kubín 23. decembra (TASR) - Obyvatelia Dolného Kubína si môžu odpáliť betlehemské svetlo na Štedrý deň. Do mesta ho priniesli skauti z 53. zboru Gentiana. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora.



Do okolitých dedín skauti roznesú betlehemské svetlo už v sobotu. "Svetlo tam prijme približne 300 ľudí, v meste na Štedrý deň asi 300 domácností. Tento rok sa chceme zamerať na to, aby sa dostalo do čo najväčšieho počtu príbytkov," priblížila koordinátorka betlehemského svetla na dolnej Orave Barbora Smoleňová.



Všetky ďalšie informácie si môže verejnosť vyhľadať na stránke betlehemskesvetlo.sk.