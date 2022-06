V zhorenom dome v Handlovej urobili prehliadku: Bývať sa v ňom nedá

Handlová 20. júna (TASR) - Obyvatelia bytového domu na Okružnej ulici v Handlovej, ktorý 16. júna zasiahol požiar, sa budú môcť vrátiť domov najskôr o tri mesiace. Vyplýva to z vizuálnej obhliadky, ktorú absolvovali zástupcovia mesta spolu so súkromným správcom bytového domu v pondelok.



Samospráva vyplatí v zmysle zákona o obecnom zriadení každej domácnosti v dome s 55 bytmi približne 700 eur. "Financie budú slúžiť ľuďom, ktorí tam majú trvalý alebo prechodný pobyt, na preklenutie obdobia na financovanie výdavkov náhradného ubytovania v iných kapacitách ako tých, ktoré poskytuje mesto," priblížila pre TASR hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Radnica zabezpečila pre obyvateľov dotknutého bytového domu ubytovacie kapacity v bytoch, ktoré pôvodne slúžili odídencom z Ukrajiny. Ďalšie ubytovanie poskytol v priestoroch internátu strednej odbornej školy Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), ide o 20 dvojlôžkových buniek.



"Medzi obyvateľmi, ktorých zasiahol tragický požiar, sa nachádzajú i zdravotne hendikepovaní, tým mesto poskytne núdzové bývanie. Vyčleníme dva byty osobitného určenia, to znamená, že všetky náklady, ktoré s tým budú spojené, budú hradené," ozrejmila hovorkyňa.



Mesto podľa nej veľmi úzko komunikuje so súkromným správcom bytového domu, zároveň zverejnilo výzvu na zabezpečenie statikov. Obhliadku už absolvovali i zástupcovia poisťovní. "Aktuálne je dom uzavretý, ešte 17. júna sa i vymenil zámok, kľúče má k dispozícii Policajný zbor a správca, ktorý individuálne komunikuje s ľuďmi z bytového domu. Zásadné bude rýchlo zohnať statika, keďže ide o pomerne veľké poškodenie," vysvetlila Paulínyová.



Na základe vizuálnej obhliadky, ktorú v pondelok absolvovali zástupcovia mesta so správcom, podľa nej samospráva predpokladá, že ak zoženú v dohľadnom čase statika, obyvatelia sa budú môcť vrátiť domov približne najskôr o tri mesiace.



Slovenská pošta zriadila pre dotknutých obyvateľov bezplatné schránky na pobočke pošty. Do handlovských škôl, kam chodia deti zasiahnuté požiarom, prišiel i intervenčný tím z Modrého anjela.



Požiar, ku ktorému došlo v noci na 16. júna, si vyžiadal štyri obete na životoch, na jeho následky zomrel manželský pár vo veku 46 a 48 rokov a dve ženy vo veku 40 a 65 rokov. Zranenia utrpelo ďalších päť ľudí. Polícia začala trestné stíhanie vo veci zločinu všeobecného ohrozenia. Pomoc ľuďom prisľúbila vláda SR i prezidentka SR Zuzana Čaputová.