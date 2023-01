Obyvatelia Fiľakova zaplatia viac za nehnuteľnosti, odpad i psy

Fiľakovo 2. januára (TASR) – Obyvatelia Fiľakova zaplatia v roku 2023 za nehnuteľnosti, odpad či psy viac. Samospráva pre zvýšené náklady a infláciu pristúpila k zvýšeniu viacerých miestnych daní a poplatkov, poslanci mesta zmeny schválili na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).



V prípade dane z nehnuteľností došlo od 1. januára k celoplošnému zvýšeniu sadzby o 20 percent. Samospráva daň nezvyšovala od roku 2019 a tento krok vysvetlila potrebou zvýšiť zdroje rozpočtu mesta pre udržanie nastoleného štandardu v poskytovaní verejnoprospešných služieb či kultúrnych, športových a sociálnych podmienok. Zvýšenie dane z nehnuteľností má podľa dôvodovej správy predloženej na MsZ do mestskej kasy priniesť približne 72.000 eur.



Poslanci mesta tiež prijali zavedenie koeficientu za neudržiavané stavby, vďaka ktorým bude môcť samospráva majiteľom schátraných stavieb vyrubiť vyššiu daň. Za stavby nezodpovedajúce základným požiadavkám či objekty ohrozujúce zdravie obyvateľov zaplatia majitelia sedemnásobok.



O viac ako 18 percent vzrástol vo Fiľakove od januára poplatok za komunálne odpady, sadzba poplatku sa zvýšila z 33,40 na 39,50 eura ročne. "Cieľom predmetného zvýšenia je aspoň priblížiť výnos z poplatku v pomere k celkovým nákladom, pretože v prípade vyrovnanej bilancie by obyvatelia mesta platili od 1. januára 2023 ročne až 43 eur," skonštatovalo mesto v dôvodovej správe.



Zvyšovanie daní vo Fiľakove sa dotkne aj majiteľov psov, sadzbu dane mesto zvýšilo plošne o štyri eurá. Za psa v rodinnom dome tak obyvatelia zaplatia ročne 14 eur, za psa v bytovom dome 37 eur. V prípade právnických osôb a fyzických osôb v budovách a objektoch slúžiacich na podnikanie je to 24 eur ročne.