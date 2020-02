Obyvatelia Fintíc si môžu počas volieb pozrieť vynovenú erbovú sálu

Fintice 29. februára (TASR) – Zrekonštruovanú erbovú sálu rodu Dessewffyovcov v kaštieli v obci Fintice v okrese Prešov si môžu miestni pozrieť počas sobotňajších volieb do Národnej rady SR. Obec v nej zriadila volebnú miestnosť.



Podľa riaditeľa Galérie a múzea ľudového umenia vo Finticiach Gabriela Trusu nástennú maľbu, ktorá sa v nej nachádza, považujú za najväčšiu heraldickú pamiatku spomenutého rodu na svete. Pre verejnosť ju po viac ako ročnej rekonštrukcii sprístupnili v polovici januára.



Sálu poskytli na parlamentné voľby. Ľudia sa tak môžu pozrieť, ako reštaurovanie dopadlo. Trusa si tiež myslí, že voľby sú takou vážnou záležitosťou, že si vyžadujú aj vznešené prostredie. „Platí to, samozrejme, aj naopak, že práve takýto vážny štátny akt dáva hodnotu takejto miestnosti,“ doplnil pre TASR. Zvedavosť by podľa Trusu mohla priviesť k volebným urnám aj viac voličov.



Mária a Blažej Miškaninovci volili v rovnakej miestnosti i pred 40 rokmi. Vtedy to tam podľa ich slov vyzeralo inak ako dnes. „Vchod bol z druhej strany. Bolo tu veľké javisko, na ktorom sa hralo divadlo. Nebolo vidno maľby, lebo boli pozatierané. To, čo je teraz na strope, som nevidel,“ povedal Miškanin, ktorého vynovená sála zaujala.



„Párkrát som tu bola, konali sa tu tanečné zábavy a istý čas tu bola kaplnka, v ktorej sme mali omše, keď sa opravoval kostol,“ doplnila Miškaninová.



Nástenná maľba v erbovej sále je od autora Mórica Horowitza a namaľovaná bola v roku 1863. U maliara košického pôvodu si ju objednal vtedajší majiteľ kaštieľa gróf František Dessewffy. Horowitzovi sa podľa Trusu pripisujú aj výmaľby objektov historickej budovy Divadla Jonáša Záborského v Prešove, košickej židovskej synagógy a synagógy v mestečku Oradrea v Rumunsku. Bol to strýko slávneho maliara Leopolda Horowitza.