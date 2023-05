Obyvatelia Galanty mali o odkúpenie stromov spomienok malý záujem

Galanta 11. mája (TASR) - Pravdepodobne privysoká cena odradila obyvateľov Galanty naplniť zámer environmentálneho projektu radnice Stromy života a stromy spomienok. Ponúkal možnosť odkúpiť si drevinu vo vnútrosídliskovej lokalite v Revolučnej štvrti a tabuľkou pri ňom si pripomínať narodenie dieťaťa alebo blízku osobu. Úmysel zrealizovať takúto výsadbu drevín sa však skončil pri troch odkúpených stromoch. Uviedla to pre TASR vedúca oddelenia komunálnych služieb mesta Galanta Daniela Amrichová.



"Návrh vzišiel z poslaneckých lavíc mestského zastupiteľstva, aby Galanťania mali možnosť spomínať na blízkych a súčasne si vybudovať vzťah k jednotlivým stromom. Keď sme napočítali všetky náklady vrátane výsadby a následnej starostlivosti, vyšla cena od 260 do 330 eur za jeden strom," uviedla. V ponuke boli čerešne vtáčie, brezy previsnuté, javory mliečne, sakury, dub červený, jabloň okrasná a ďalšie dreviny. Mesto vopred pripravilo výsadbový plán pre 45 drevín v prvej etape, ktorý aj na jeseň zrealizovalo a stromy rastú. Išlo však o náklady samosprávy, potvrdil poverený riaditeľ Technických služieb mesta Galanta Arnold Popluhár.



Ďalšiu etapu výsadby so spoluúčasťou občanov pre nízky záujem nateraz nepripravujú. "Napriek tejto skutočnosti je rozpracovaných viacero projektov výsadby stromov v meste," doplnil Popluhár. O odkúpené stromy sa v rámci celkovej údržby zelene starajú Technické služby mesta Galanta.