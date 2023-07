Obyvatelia Handlovej odovzdali za 1. polrok 872 kg použitého oleja

Handlová 23. júla (TASR) - Obyvatelia Handlovej za 1. polrok tohto roka vytriedili a odovzdali do špeciálnych nádob na území mesta 872 kilogramov použitého oleja. Samospráva oproti minulému roku zvýšila i počet kontajnerov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Použité oleje z domácností môžu Handlovčania v tomto roku odovzdať do 39 nádob, ktoré sú rozmiestnené v meste a jeho mestských častiach. Oproti minulému roku sa ich počet zvýšil o šesť," uviedla Paulínyová.



Za celý minulý rok odovzdali obyvatelia podľa nej 1542 kilogramov použitého oleja.



Mesto v tejto súvislosti pripomína, že na recykláciu sú vhodné všetky jedlé oleje, ktoré ľudia používajú pri príprave jedál, a to i počas leta, ktoré patrí grilovaniu. "Môže ísť aj o olejovú marinádu, olej z potierania mäsa, šalátu alebo napríklad olív," priblížila Paulínyová.



Oleje, v ktorých sa môžu nachádzať i pevné zvyšky jedla, je podľa nej potrebné zliať do plastovej fľaše.