Obyvatelia hornej Nitry budú môcť privítať nový rok na námestiach
Program na Námestí Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou bude už od skorého popoludnia, informovala bánovská radnica na sociálnej sieti.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 31. decembra (TASR) - Obyvatelia a návštevníci hornej Nitry budú môcť v stredu privítať príchod nového roka na námestiach. Program pripravili mestá Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Bojnice a Handlová.
Program na Námestí Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou bude už od skorého popoludnia, informovala bánovská radnica na sociálnej sieti. Na obyvateľov a návštevníkov mesta od 13.00 h podľa nej čaká DJ Benko, umelá ľadová plocha, vyhliadkové koleso či gurmánske špeciality. „Od 16.00 h sa budú môcť zapojiť do prskavkového ohňostroja, od 21.00 h sa na námestí predstaví Gladiator Revival, od 23.00 h bude nasledovať hudobná zábava, slávnostné odpočítavanie i spoločný prípitok a privítanie roka 2026,“ doplnila radnica. Pre verejnosť samospráva pripravila i súťaž o zachytenie najkrajšej atmosféry Silvestra na námestí.
Súčasťou posledného dňa starého roka bude v Prievidzi i tradičná silvestrovská zabíjačka. „Špeciality budú môcť návštevníci ochutnať na Námestí slobody od 10.00 h do 14.00 h, v kultúrnom programe sa predstaví hudobná skupina Duo Muzika,“ uviedla hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková. Nový rok na námestí podľa nej privítajú Prievidžania so svetovými a s domácimi hitmi, ktoré zahrá DJ Yogi od 23.00 h do 2.00 h 1. januára 2026, program moderuje Eva Žibeková.
Mesto Partizánske pripravilo na Námestí SNP program od 18.00 h, začne sa diskotékou, prítomným sa prihovorí i primátor Jozef Božik a o 19.10 h bude najmä pre rodiny s deťmi silvestrovský ohňostroj. Ten mesto neplatí zo svojho rozpočtu, zložili sa naň primátor, hlavný kontrolór mesta i viacerí mestskí poslanci, podotkol Božik. Od 20.00 h bude pokračovať diskotéka.
Na Hurbanovom námestí privítajú ďalší rok i v Bojniciach. Od 22.00 h program ponúkne silvestrovskú videodiskotéku s DJ-om Dominikom, ale aj predpolnočnú choreografiu v podaní Tanečnej skupiny Passion či vonkajší umelecký barík KNAS, informovalo Kultúrne centrum Bojnice.
Pre deti i dospelých bude program v Handlovej. V dome kultúry sa od 10.00 h uskutoční predstavenie Silvester škriatkov Kikiho a Kukyho, od 19.00 h sa budú môcť Handlovčania zabaviť na Batôžkovom Silvestri s Kajom a Majom z Divadla pri kolkárni. Silvestrovská batôžková zábava bude i v dome kultúry v mestskej časti Morovno. Nový rok privíta verejnosť na Námestí baníkov od 22.00 h s DJ-om a kapelou Olympic Tribute.SK, dodala handlovská radnica.
