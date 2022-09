V Poprade môžete skúšobne jazdiť v elektrickom autobuse

Poprad 24. septembra (TASR) - Nielen v rámci prebiehajúceho Európskeho týždňa mobility, ale až do 5. októbra si môžu obyvatelia a návštevníci Popradu vyskúšať jazdu v plne elektrickom autobuse zadarmo. Ide o najnovší príspevok výrobcu k trvalo udržateľnej mobilite a hromadnej doprave v mestách. Informovala o tom riaditeľka Slovenskej autobusovej dopravy Poprad Marianna Krajčová Gočová.



"V tomto prípade ide o trojdverový mestský nízkopodlažný autobus s dĺžkou 12 metrov, ktorý podľa náročnosti linky dokáže prejsť na jedno nabitie do vzdialenosti 180 – 250 kilometrov a maximálnou rýchlosťou 80 kilometrov za hodinu," uviedla riaditeľka s tým, že odvezie 29 sediacich vrátane dvoch miest pre matky s deťmi a 58 stojacich cestujúcich. Na pohon slúžia dva elektromotory umiestnené v zadnej náprave s celkovým výkonom 2x125 kW a schopnosťou rekuperácie elektrickej energie pri spomaľovaní a brzdení. K nízkej spotrebe elektrickej energie prispieva aj kompletné osvetlenie autobusu pomocou LED technológie.



"Chceli sme, aby Popradčania videli, čo čaká naše mesto do budúcna. Bude to elektrodoprava. Máme ako prví na Slovensku zapožičaný tento autobus," uviedol primátor Popradu Anton Danko.



Hodnota takéhoto vozidla je na úrovni okolo 700.000 eur. Úlohou SAD Poprad bude podľa riaditeľky pozorne odsledovať jeho prevádzkové vlastnosti, aby správne nastavili ďalší trend ekologizácie v Poprade a pod Tatrami. "Naším cieľom je budovať kvalitnú, bezpečnú, modernú, ekologickú a cenovo dostupnú dopravu pre všetkých cestujúcich," upozornila Krajčová Gočová.