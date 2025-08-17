Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 17. august 2025
Obyvatelia Klokočiny dobýjali legendárnu pevnosť Boyard

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Do hľadania pokladu v parku pod Borinou sa museli spoločne zapojiť všetky vekové kategórie.

Autor TASR
Nitra 17. augusta (TASR) - Legendárna pevnosť Boyard otvorila svoje brány pre obyvateľov najväčšieho nitrianskeho sídliska Klokočina. Kolektívnu rodinnú hru pre všetky vekové kategórie pripravilo občianske združenie ŠOK - Šport Osveta Kultúra. Okrem samotnej hry bol pre účastníkov pripravený bohatý sprievodný program, informoval Ján Ivančík z občianskeho združenia.

Do hľadania pokladu v parku pod Borinou sa museli spoločne zapojiť všetky vekové kategórie. Na ceste za pokladom riešili hádanky otca Furasa a zdolávali nielen zelené výzvy od Herbária, ale aj legendárnych silákov Idasa a Heraclesa. „Až po získaní všetkých kľúčov a rozšifrovaní hádanky sa tí najlepší dostali k pokladu. A tí, ktorým sa to nepodarilo, získali nové poznatky v špeciálnej zelenej edícii,“ skonštatoval Ivančík.
.

