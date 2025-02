Obyvatelia Komárna vlani vyprodukovali viac odpadu

Komárno 20. februára (TASR) - Mesto Komárno v minulom roku zvýšilo mieru triedenia komunálneho odpadu o vyše 13 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Zvýšilo sa aj množstvo vyprodukovaného odpadu, no takmer polovica z neho bola vyseparovaná, potvrdila radnica.



V roku 2024 vyprodukovali obyvatelia Komárna 17.911 ton odpadu. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to nárast o 2628 ton, teda o 17 percent. Priemerné množstvo odpadu na obyvateľa sa zvýšilo zo 487 na 577 kilogramov.



V roku 2022 sa v Komárne vyseparovalo 22,04 percenta z celkového množstva odpadu, v roku 2023 to bolo 33,55 percenta. Minuloročná miera separácie dosiahla 46,9 percenta. K zvýšeniu miery separácie prispelo aj vybudovanie zberného dvora či kompostárne, rovnako ako možnosť bezplatného odvozu odpadu počas jarného a jesenného upratovania.



V novej kompostárni sa vlani spracovalo takmer 2500 ton zeleného odpadu, čo je značný nárast oproti predchádzajúcim rokom. Výrazne sa zvýšilo množstvo vytriedeného papiera a plastov, ale aj množstvo vytriedeného kuchynského odpadu o 33 percent. Zamestnanci zberného dvora vytriedili aj iné druhy odpadu, pričom množstvo vytriedeného drevného odpadu dosiahlo 492 ton.



V oblasti nebezpečných odpadov je výrazným zlepšením oveľa vyššia miera separovanej likvidácie batérií a akumulátorov. Zvýšil sa aj počet kontajnerov na zber textilného odpadu. Vlani sa v Komárne vyseparovalo 75 ton textilu, čo predstavuje 30-percentný medziročný nárast.



Množstvo zmesového odpadu dovezeného na skládku v Iži sa v posledných rokoch neustále znižuje, potvrdila radnica. Vlani dosiahlo menej ako 9000 ton.



V roku 2024 muselo mesto vynaložiť značnú sumu peňazí aj na vyčistenie nelegálnych skládok. Tá dosiahla 99.000 eur, teda tri eurá na obyvateľa. Celkové výdavky na odpadové hospodárstvo v Komárne v minulom roku predstavovali 2.193.496 eur, čo je v priemere 70,69 eura na obyvateľa. Výška ročného poplatku za odpad na obyvateľa pritom predstavovala 39 eur.