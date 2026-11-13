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Obyvatelia Košíc môžu prinášať do Havkobusu materiálnu pomoc pre psy

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Vyzbierané dary následne odovzdajú do Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov.

Autor TASR
Košice 13. novembra (TASR) - Na Staničné námestie v Košiciach od 13.00 do 18.00 h môžu obyvatelia v rámci charitatívneho projektu Havkobus prinášať materiálnu pomoc pre psy v útulku do pristaveného autobusu Dopravného podniku mesta Košice (DPMK). Informoval o tom DPMK na webovej stránke.

Obyvatelia mesta môžu do pripraveného autobusu DPMK prinášať materiálnu pomoc, ako napríklad krmivo, deky, uteráky, pelechy, obojky či hygienické potreby. Vyzbierané dary následne odovzdajú do Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov.

Podľa Romany Šerfelovej, predsedníčky správnej rady občianskeho združenia Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov starostlivosť o opustené a zachránené psy nie je len o poskytnutí strechy nad hlavou. „Každý deň potrebujú krmivo, čisté a teplé miesto na odpočinok či hygienické a čistiace prostriedky. Práve preto sú pre nás podobné zbierky mimoriadne dôležité. Aj veci, ktoré sa niekomu môžu zdať obyčajné, dokážu v útulku výrazne pomôcť,“ uviedla.

DPMK dodal, že do zbierky sa môžu zapojiť jednotlivci, rodiny, školské kolektívy, firmy či cestujúci.
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