Obyvatelia Kremnice separujú viac ako vlani
Autor TASR
Kremnica 29. októbra (TASR) - Obyvatelia Kremnice vyseparovali za prvých deväť mesiacov tohto roka viac odpadov ako za rovnaké obdobie vlani. Riaditeľka Mestského podniku služieb Kremnica Slávka Hnilová na základe štatistických výkazov podniku konštatovala, že Kremničania pristupujú k triedeniu zodpovedne.
Ako informovala samospráva, za uplynulých deväť mesiacov tohto roka nastal podľa Hnilovej na celom území mesta výrazný pozitívny nárast v objemoch vyseparovaných zložiek odpadov - plasty, sklo a papier v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2024.
Zber triedeného odpadu prebieha v Kremnici pri bytových domoch a na verejných priestranstvách jedenkrát týždenne a pri rodinných domoch jedenkrát za mesiac. Okrem toho môžu obyvatelia tento odpad odovzdať aj na zbernom dvore.
Hnilová pripomenula, že triedenie odpadu je významným krokom k zlepšeniu životného prostredia a významným podielom na znižovaní množstva vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu.
