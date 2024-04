Obyvatelia L. Mikuláša si na mestských pozemkoch vypestujú zeleninu

Liptovský Mikuláš 13. apríla (TASR) - Vlastnú mrkvu, paradajky alebo čerstvú pažítku si budú môcť vypestovať aj obyvatelia Liptovského Mikuláša, ktorí bývajú v paneláku. Mesto rozbieha projekt komunitných záhrad. Poskytne vybrané verejné priestranstvá na pestovanie plodín či záhonov a každého pestovateľa podporí záhradníckymi potrebami. TASR o tom informovala hovorkyňa Liptovského Mikuláša Viktória Perďoch Čapčíková.



"Zamestnanci mestského úradu vytypovali mestské pozemky, na ktorých by mohli vzniknúť. Obyvatelia zároveň môžu radnicu požiadať aj o iné mestské priestranstvá, ktoré by chceli vo svojom voľnom čase obrábať. Či už s cieľom pestovania zeleniny alebo okrasných záhonov," priblížila hovorkyňa.



Vznik každej komunitnej záhrady radnica podporí aj darovaním záhradníckych potrieb, kompostom, pre okrasné záhony dodá sadenice a v prípade požiadavky pomôže aj s ich zalievaním. "Ľudia z bytoviek zo všetkých častí Liptovského Mikuláša si vďaka tomuto modernému projektu môžu vypestovať zdravé potraviny alebo skrášliť okolie, v ktorom žijú. Ponúkame im štyri druhy komunitných záhrad, ktoré si môžu prenajať. Buď sú to záhrady určené na obhospodarovanie, okrasné záhrady pri vchodoch bytových domov, alebo trávnaté plochy určené na kosenie," doplnil primátor Ján Blcháč.



Vybrali lokality v mestských častiach Palúdzka, Nábrežie, Podbreziny, Liptovská Ondrašová a Staré Mesto. "Očakávame iniciatívu aj zo strany samotných obyvateľov. Ponúkame im možnosť, aby sami navrhli priestory, ktoré by boli vhodné na založenie komunitnej záhrady," priblížil vedúci odboru životného prostredia na mestskom úrade Gabriel Lengyel s tým, že návrhy následne vyhodnotí pracovná skupina.



Obyvatelia, ktorí chcú obrábať komunitnú záhradu, sa môžu prihlásiť do konca apríla na e-mailovej adrese g.lengyel@mikulas.sk. Mesto podpíše s užívateľom zmluvu o bezodplatnej výpožičke pozemku a žiadateľ si zadá, aký typ pracovných pomôcok by na pestovanie potreboval. Tie mu radnica dodá a počas mája už bude môcť obrábať pôdu.