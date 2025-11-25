< sekcia Regióny
Obyvatelia Lehoty pod Vtáčnikom môžu absolvovať bezplatný CRP test
CRP test je rýchly test na zistenie hladiny tzv. C-reaktívneho proteínu, ktorý sa zvyšuje pri zápalových procesoch v tele. Význam má hlavne v období výskytu ochorení dýchacích ciest.
Autor TASR
Lehota pod Vtáčnikom 25. novembra (TASR) - Obyvatelia Lehoty pod Vtáčnikom v okrese Prievidza môžu po novom bezplatne v miestnej lekárni absolvovať CRP vyšetrenie na zistenie prítomnosti infekcie či baktérie v tele. Obec na tento účel zakúpila 100 CRP testov. Informoval o tom starosta Michal Ďureje na sociálnej sieti.
„CRP test je rýchly test na zistenie hladiny tzv. C-reaktívneho proteínu, ktorý sa zvyšuje pri zápalových procesoch v tele. Význam má hlavne v období výskytu ochorení dýchacích ciest,“ pripomenul Ďureje.
Výsledná hladina CRP podľa neho napovedá, či je infekcia v tele spôsobená vírusom alebo baktériou. „Pri vírusových infekciách je hladina CRP veľmi nízka a vtedy pre pacienta nemá opodstatnenie liečba antibiotikami, pretože na vírusy antibiotiká nezaberajú. Naopak, pri bakteriálnych infekciách hladina CRP stúpa v tele mnohonásobne viac a jeho hladina je preto zvýšená. V takom prípade je vhodné, ak lekár predpíše na liečbu antibiotiká,“ priblížil.
Vyšetrenie je pomerne rýchle a takmer bezbolestné. „Na vyšetrenie je potrebná kvapka krvi, ktorá sa odoberá vpichom drobnej ihly do bruška prsta. Keďže ide o vyšetrenie krvi, je potrebné odsúhlasiť výkon svojím podpisom. Po odobratí kvapky krvi sa vzorka umiestni do prístroja, ktorý vzorku vyhodnotí do dvoch až troch minút,“ dodal Ďureje.
