Obyvatelia Liptovského Mikuláša si budúci rok za služby priplatia

Liptovský Mikuláš 13. decembra (TASR) - Obyvatelia Liptovského Mikuláša si od budúceho roka za služby mesta priplatia. Zvyšujú sa poplatky za likvidáciu komunálneho odpadu, za materské školy či školské kluby detí. Hlavným dôvodom je nárast cien aj zvýšený daňový bonus. Nové sadzby schválili mestskí poslanci na pondelkovom (12. 12.) zasadnutí.



Ako zdôraznil primátor mesta Ján Blcháč, prijatím zvýšeného daňového bonusu Liptovský Mikuláš príde o približne dva milióny eur, s ktorými mesto počítalo. Dodal, že od nového roka majú povinnosť zaplatiť zamestnancom mzdy zvýšené o 1,1 milióna eur. Za energie odhaduje radnica uhradiť navyše 900.000 eur. "Neštátnym poskytovateľom sociálnych služieb budeme platiť o 300.000 eur viac a neštátnym školám máme povinnosť platiť 100 percent normatívu, to činí 300.000 eur ročne. Na obyvateľa prídeme na daňovom bonuse až o 65 eur, kompenzácie od štátu však sú len vo výške 20 eur. To znamená, že dve tretiny výdavkov nebudeme mať pokryté," povedal Blcháč.



V meste tak po novom dôjde napríklad k zvýšeniu úhrady za sociálnu službu v mestskom zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb. Regulácia sa dotkne aj poplatkov v školských kluboch detí, centre voľného času či materských školách. "V centre voľného času sa príspevok zvyšuje z dvoch eur na 2,5 eura, u dospelých z 5,5 eura na deväť eur. Za školský klub detí rodičia mesačne od januára zaplatia 15 eur, za základnú umeleckú školu deväť eur a za materskú školu 25 eur," priblížila hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Radnica od nového roka zvyšuje aj poplatok za komunálny odpad. Kým doteraz Liptovskomikulášania platili za odpad 27 eur, po novom budú hradiť 35 eur. Dôvodom je, že aktuálne platná výška poplatku nepokrýva skutočné náklady. Dane za stavby, domy a byty narastať nebudú.



Zvýšené poplatky sa premietnu do návrhu rozpočtu na rok 2023, o ktorom budú mestskí poslanci rokovať 29. decembra.