Obyvatelia Liptovského Mikuláša už obrábajú prvé komunitné záhrady

Liptovský Mikuláš 3. júna (TASR) - Na nevyužívaných verejných priestranstvách v Liptovskom Mikuláši postupne vzniká prvých 12 oficiálnych komunitných záhrad. Ide o políčka vhodné na pestovanie ovocia, zeleniny alebo okrasných kvetín. Mesto tak chce zúrodňovať a skrášľovať nevyužité zelené plochy v okolí bytových domov. TASR o tom informovala hovorkyňa Liptovského Mikuláša Viktória Perďoch Čapčíková.



Obyvatelia majú verejné priestranstvá k dispozícii na zúrodňovanie na základe zmluvy o bezodplatnej výpožičke. "Najväčší záujem o obhospodarovanie nevyužívaných zelených plôch sme zaznamenali od obyvateľov Nábrežia, nasledovali Podbreziny, Staré Mesto a Palúdzka. Budeme radi, ak si dopestujú vlastnú zeleninu, ovocie, bylinky či kvety ľudia vo všetkých mestských častiach, preto sa môžu priebežne prihlásiť aj počas roka e-mailom na adrese g.lengyel@mikulas.sk," vysvetlil vedúci odboru životného prostredia na mestskom úrade Gabriel Lengyel.



Liptovskomikulášania majú možnosť prenajať si štyri druhy komunitných záhrad. Buď sú to záhrady určené na obhospodarovanie, okrasné záhrady pri vchodoch bytových domov, trávnaté plochy určené na kosenie alebo okrasné záhony, ktoré už vysadilo mesto, ale ľudia sa o ne môžu starať.



Najvhodnejšie na pestovanie v komunitných záhradách na sídliskách sú skôr rastliny menšieho vzrastu, povedala mestská dendrologička Zuzana Streitová. "Do úžitkových záhrad odporúčam bylinky, koreňovú zeleninu alebo bobuľové ovocie. Radosť si ľudia v takejto záhradke môžu urobiť aj kvetmi a drobnými kvitnúcimi kríkmi, ale všetko menšieho vzrastu, pretože veľké kroviny si vyžadujú náročnejšiu údržbu. To býva problém, pretože tienia, zasahujú do chodníkov alebo okien," priblížila Streitová.



Vznik každej komunitnej záhrady mesto podporilo poukážkou na nákup záhradníckych potrieb. Záujemcom daruje kompost, pre okrasné záhony vie radnica dodať sadenice a v prípade požiadavky pomôže aj s ich zalievaním. Obyvatelia môžu aj sami navrhnúť mestu verejné priestranstvo, ktoré by chceli vo voľnom čase obrábať, prípadne kosiť, svoj záujem o vlastné políčko môžu na mestskom úrade nahlásiť počas celého roka.