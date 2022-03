Obyvatelia Liptovského Mikuláša vlani vyprodukovali 18.500 ton odpadu

Liptovský Mikuláš 7. marca (TASR) – Obyvatelia Liptovského Mikuláša vyprodukovali v minulom roku 18.500 ton odpadu. Oproti predchádzajúcemu roku je to približne o 1500 ton menej. Každý obyvateľ tak priemerne vyprodukuje 605 kilogramov odpadu ročne. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Väčšinu, až 7306 ton, tvorí zmesový komunálny odpad. Spomedzi všetkých vytriedených zložiek komunálneho odpadu majú najväčšie zastúpenie biologicky rozložiteľný odpad, železo a oceľ, papier, sklo a plasty. Úroveň vytriedenia dosiahla 51 percent. "Obyvatelia sa aktívne zapájajú do triedenia. Chcel by som ich špeciálne pochváliť za triedenie zeleného odpadu zo záhrad, ktorého sme vlani vyzbierali takmer 3000 ton. Rýchlo si zvykli aj na triedenie kuchynského odpadu," uviedol primátor mesta Ján Blcháč s tým, že za pol roka sa im ho podarilo vyzbierať 300 ton. V tomto roku predpokladá dvojnásobok. "Verím, že v roku 2022 budeme v pozitívnom trende pokračovať, aby sme mohli byť ešte zelenším mestom," vyzdvihol.



Za komunálny odpad platia Liptovskomikulášania v súčasnosti 27 eur na osobu. Hovorkyňa zdôraznila, že výška poplatku je nedostatočná na vykrytie všetkých nákladov spojených so zberom a likvidáciou odpadu. Na odpadové hospodárstvo vlani mesto doplácalo sumu 430.000 eur.



"Momentálne triedime približne 50 percent odpadov. Ak sa nezlepšíme a zostaneme na tejto úrovni, nevyhneme sa zvyšovaniu poplatkov. V tomto prípade platí – čím vyššie percento vytriedenia odpadov, tým je poplatok za uloženie odpadu na skládke nižší. Teda čím viac vytriedime, tým menej za zneškodnenie komunálu zaplatíme," vysvetlila Mária Lošonská z liptovskomikulášskej radnice.