Obyvatelia mesta Snina môžu rozhodnúť o podpore jednotlivých projektov

Snina 15. augusta (TASR) - Obyvatelia Sniny majú možnosť sa zapojiť do rozvoja mesta prostredníctvom participatívneho rozpočtu. Od pondelka radnica spustila hlasovanie a obyvatelia tak môžu rozhodnúť o tom, ktoré projekty budú finančne podporené. Radnica o tom informuje na svojej webstránke.



Obyvatelia môžu podporiť dva zo štyroch projektov. Prvým je projekt Snaha Iniciatívy v Základnej škole Študentská. Jeho cieľom je postupná revitalizácia školského dvora a jeho aktívne využívanie počas celého roka vytvorením oddychovej zóny. Dvor bude slúžiť na edukačné aktivity učiteľov a žiakov, ale i na stretávanie sa rodičov, detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pri organizovaní rôznych podujatí.



Ďalším z projektov je Oddychová zóna pre návštevníkov OZ Chlpáčik Snina. Cieľom projektu je skvalitniť a zvýšiť pohodlie návštevníkov – ľudí, ktorí tu chodia venčiť psov. Zakúpením lavičiek, odpadkových košov, stojanu na bicykle sa vytvorí pre obyvateľov mesta dostatočný priestor na aktivity, oddych, ale aj zábavu.



Modernizácia ihriska na sídlisku Komenského je cieľom tretieho projektu, ktorý sa uchádza o podporu obyvateľov mesta. V projekte sa plánuje úprava asfaltového povrchu, namaľovanie čiar, osadenie nových basketbalových dosiek a obručí, natiahnutie sietí na bránky a inštalácia lavičiek.



V poradí štvrtý projekt, ktorý sa týka vybavenia budúcej klubovne v centre voľného času stolnými hrami, má za cieľ rozšírenie možnosti aktívneho trávenia a zábavy pre mladých v meste. V súčasnosti sa mladí stretávajú v ´obývačke´, ktorá sa zmení na klubovňu. Pribudli by tam rôzne stolné hry ako napríklad vzdušný hokej, stolný futbal či biliardový stôl.



V tomto roku radnica rozdelí na projekty celkovo 5000 eur. Do hlasovania sa môžu zapojiť obyvatelia Sniny vo veku od 15 rokov. Hlasovať môžu maximálne za dva projekty. Hlasovať je možné elektronicky, formulár je dostupný na webstránke mesta www.snina.sk alebo fyzicky prostredníctvom hlasovacieho lístka označením jedného alebo dvoch projektov a vhodením do urny. Urny sú rozmiestnené na viacerých miestach v meste. Ich zoznam je zverejnený na webstránke mesta www.snina.sk. Hlasovať je možné do 31. augusta 2022.