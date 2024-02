Obyvatelia mesta Topoľčany sa môžu opäť zapojiť do Knižnej burzy

Topoľčany 20. februára (TASR) - Topoľčianska radnica pripravuje v rámci marcových podujatí zameraných na knihy a literatúru ďalší ročník podujatia Knižná burza. Ako pripomenuli organizátori, akcia ponúkne čitateľom možnosť posunúť už prečítané knihy iným.



Záujemcovia môžu knihy, ktoré už nepotrebujú, ale stále stoja za prečítanie, priniesť do 8. marca do niektorej z vybraných základných (ZŠ) a materských škôl (MŠ). Zoznam 12 ZŠ a MŠ, ktoré sa do podujatia zapojili, zverejnila radnica na sociálnej sieti. "Zozbierané publikácie pôjdu na Knižnú burzu, ktorá sa bude konať 14. a 15. marca v dome kultúry," doplnil mestský úrad.