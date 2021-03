Obyvatelia nad 60 rokov dostanú od mesta Stará Ľubovňa respirátory

Stará Ľubovňa 8. marca (TASR) – Mesto Stará Ľubovňa začína od pondelka s distribúciou respirátorov pre obyvateľov nad 60 rokov. Informoval o tom na sociálnej sieti primátor Ľuboš Tomko s tým, že spolu ich dostane 3211 ľudí.



Ako pripomenul, od pondelka je v obchodoch a prostriedkoch verejnej dopravy povinné nosenie respirátorov. Od 15. marca sa táto povinnosť rozšíri na všetky interiéry.



„V prípade potreby mesto zabezpečí nevyhnutný nákup pre obyvateľov mesta. O túto pomoc môžete požiadať na telefónnom čísle 052/43 15 251, respektíve 052/43 15 253, a to v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 12.00 h. Poskytnutie uvedenej služby bude možné v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 h,“ ozrejmil Tomko.



V Starej Ľubovni počas víkendu (6. – 7. 3.) otestovali na ochorenie COVID-19 celkovo 3928 osôb, pričom pozitívnych bolo 16. Podľa slov primátora je miera pozitivity na úrovni 0,41 percenta.