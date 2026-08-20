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Obyvatelia Nitry si pripomenú príchod okupačných vojsk v auguste 1968
Na podujatí sa zúčastnia predstavitelia samosprávy, politológ a historik Grigorij Mesežnikov a za iniciatívu Občianska Nitra vysokoškolská pedagogička a psychologička Andrea Juhásová.
Autor TASR
Nitra 20. augusta (TASR) - Obyvatelia Nitry si v piatok 21. augusta pripomenú 58. výročie okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Ako informovali organizátori podujatia z iniciatívy Občianska Nitra, stretnutie sa uskutoční pred Pamätníkom Berlínskeho múru na Štefánikovej triede o 18. hodine.
Na podujatí sa zúčastnia predstavitelia samosprávy, politológ a historik Grigorij Mesežnikov a za iniciatívu Občianska Nitra vysokoškolská pedagogička a psychologička Andrea Juhásová. Na záver vystúpi hudobný hosť Matúš Budinský.
Podľa organizátorov 21. august 1968 nie je iba dátumom v učebniciach dejepisu. „Je pripomienkou toho, že sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou. Aj dnes vidíme, aké nebezpečné sú snahy rozhodovať o osude iných krajín silou. Pripomínanie 21. augusta 1968 nie je iba pohľadom do minulosti, ale aj pripomienkou hodnoty slobody, demokracie a práva ľudí rozhodovať o svojej budúcnosti,“ skonštatoval jeden z organizátorov podujatia Timotej Lauko.
Spomienkové stretnutie k udalostiam 21. augusta 1968 v Nitre pripravujú aj ďalší organizátori.
Na podujatí sa zúčastnia predstavitelia samosprávy, politológ a historik Grigorij Mesežnikov a za iniciatívu Občianska Nitra vysokoškolská pedagogička a psychologička Andrea Juhásová. Na záver vystúpi hudobný hosť Matúš Budinský.
Podľa organizátorov 21. august 1968 nie je iba dátumom v učebniciach dejepisu. „Je pripomienkou toho, že sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou. Aj dnes vidíme, aké nebezpečné sú snahy rozhodovať o osude iných krajín silou. Pripomínanie 21. augusta 1968 nie je iba pohľadom do minulosti, ale aj pripomienkou hodnoty slobody, demokracie a práva ľudí rozhodovať o svojej budúcnosti,“ skonštatoval jeden z organizátorov podujatia Timotej Lauko.
Spomienkové stretnutie k udalostiam 21. augusta 1968 v Nitre pripravujú aj ďalší organizátori.