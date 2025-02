Obyvatelia Novej Baňe môžu podávať svoje návrhy na komunitné projekty

Nová Baňa 12. februára (TASR) - Obyvatelia Novej Bane môžu do konca marca posielať svoje návrhy na komunitné projekty, ktoré budú financované z rozpočtu mesta. Komunitné projekty s verejnoprospešným účelom nahradili od začiatku tohto roka doterajší systém rozdeľovania financií v rámci participatívneho rozpočtu.



"Komunitné projekty umožňujú občanom mesta predkladať návrhy na projekty, ktoré budú financované z prostriedkov rozpočtu mesta a vytvorí sa priestor na ich spolupodieľaní sa na rozvoji Novej Bane," informovala manažérka projektov, komunikácie a propagácie novobanského mestského úradu Lenka Šubová.



Mesto v tomto roku vyčlenilo na komunitné projekty 5000 eur, týkať sa môžu viacerých oblastí ako doprava a komunikácie, životné prostredie, kultúra, šport, sociálna pomoc a sociálne služby, história, tradície a folklór či propagácia, komunikácia a marketing.



Ako ďalej uviedla Šubová, návrhy na komunitné projekty je potrebné podať do 31. marca. Následne bude v apríli prebiehať výber projektov v komisiách pri mestskom zastupiteľstve a nakoniec aj schválenie vybraných projektov na rokovaní mestského zastupiteľstva. Od začiatku mája do konca novembra bude prebiehať realizácia schválených projektov.