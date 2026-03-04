< sekcia Regióny
Obyvatelia Novej Bane sa môžu uchádzať o podporu komunitných projektov
Tento rok pôjde na komunitné projekty s verejnoprospešným charakterom celkom 5000 eur.
Autor TASR
Nová Baňa 4. marca (TASR) - Obyvatelia Novej Bane sa môžu aj tento rok uchádzať o finančné prostriedky z rozpočtu mesta na svoje komunitné projekty. Žiadosti môžu podávať do konca marca. Informovala o tom vedúca oddelenia rozvoja mesta novobanského mestského úradu Lenka Šubová.
Ako uviedla, tento rok pôjde na komunitné projekty s verejnoprospešným charakterom celkom 5000 eur. Samospráva pripomína, že ich cieľom je podporiť aktívne zapájanie verejnosti do rozvoja mesta Nová Baňa.
Projekty môžu byť zamerané na oblasti ako doprava a komunikácie, životné prostredie, kultúra, šport, sociálna pomoc a sociálne služby, história, tradície a folklór či propagácia, komunikácia a marketing.
Uzávierka podávania návrhov komunitných projektov je 31. marca, do 30. apríla prebehne výber projektov v komisiách pri mestskom zastupiteľstve (MsZ) a schválenie vybraných projektov MsZ. Od začiatku mája do konca novembra bude prebiehať realizácia schválených komunitných projektov.
