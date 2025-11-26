Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Obyvatelia Nových Zámkov sa môžu zapojiť do podujatia GivingTuesday

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Lukáš Grinaj

GivingTuesday vznikol v roku 2012 s cieľom vytvoriť deň, ktorý pripomenie, že dobro je nákazlivé a každý ho môže šíriť.

Autor TASR
Nové Zámky 26. novembra (TASR) - Obyvatelia Nových Zámkov sa môžu opäť zapojiť do podujatia GivingTuesday, ktorý sa tento rok koná 2. decembra. Ako uviedla radnica, ide o sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva.

GivingTuesday vznikol v roku 2012 s cieľom vytvoriť deň, ktorý pripomenie, že dobro je nákazlivé a každý ho môže šíriť. Odvtedy prerástol do celosvetového hnutia, ktoré spája ľudí, komunity a organizácie v snahe pomáhať.

V rámci celosvetového dňa darovania a dobrých skutkov tak môžu Novozámčania pomôcť ľuďom v núdzi darovaním trvanlivých potravín a drogérie. „Zbierať sa budú 2. decembra vo viac ako 20 odberných miestach, ktoré budú umiestnené vo vybraných materských, základných i stredných školách a v ďalších verejných priestoroch,“ doplnila radnica.
