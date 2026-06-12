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Obyvatelia Nových Zámkov si pripomínajú tisíce obetí holokaustu
Deportácie, ktoré sa začali po zriadení geta v centre mesta a sústredení ľudí v priestoroch tehelne, pripravili celé rodiny o domovy, dôstojnosť i životy.
Autor TASR
Nové Zámky 12. júna (TASR) - Pamiatku tisícov nevinných obetí holokaustu a tragické udalosti, ktoré navždy poznačili dejiny mesta i celej Európy, si pripomínajú obyvatelia Nových Zámkov. Z mesta a okolia bolo počas dvoch transportov odvlečených 4843 židovských obyvateľov. Prvý transport opustil mesto 12. júna 1944, druhý ho nasledoval 15. júna. Len približne desatina z deportovaných sa dožila konca vojny, pripomenul primátor Otokar Klein.
Deportácie, ktoré sa začali po zriadení geta v centre mesta a sústredení ľudí v priestoroch tehelne, pripravili celé rodiny o domovy, dôstojnosť i životy. „Historická pamäť nás zaväzuje nezabúdať na udalosti druhej svetovej vojny a pripomínať si osudy tých, ktorí sa stali obeťami nenávisti a prenasledovania,“ povedal Klein. Upozornil na potrebu odmietať antisemitizmus, nenávisť a intoleranciu v akejkoľvek podobe a zdôraznil význam vzdelávania mladých generácií o tragédii holokaustu.
Predseda Židovskej náboženskej obce v Nových Zámkoch Tomáš Lang skonštatoval, že v Nových Zámkoch a okolí dnes žije už len päť ľudí, ktorí holokaust prežili.
Deportácie, ktoré sa začali po zriadení geta v centre mesta a sústredení ľudí v priestoroch tehelne, pripravili celé rodiny o domovy, dôstojnosť i životy. „Historická pamäť nás zaväzuje nezabúdať na udalosti druhej svetovej vojny a pripomínať si osudy tých, ktorí sa stali obeťami nenávisti a prenasledovania,“ povedal Klein. Upozornil na potrebu odmietať antisemitizmus, nenávisť a intoleranciu v akejkoľvek podobe a zdôraznil význam vzdelávania mladých generácií o tragédii holokaustu.
Predseda Židovskej náboženskej obce v Nových Zámkoch Tomáš Lang skonštatoval, že v Nových Zámkoch a okolí dnes žije už len päť ľudí, ktorí holokaust prežili.