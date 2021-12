Obyvatelia Partizánskeho si v roku 2022 za odpad nepriplatia

Partizánske 14. decembra (TASR) - Obyvatelia Partizánskeho zaplatia v budúcom roku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu rovnakú výšku poplatku ako v tomto roku. Nižšiu sumu budú platiť zase podnikatelia za množstvový zber odpadu. Vyplýva to z príslušného všeobecne záväzného nariadenia, ktoré na svojom rokovaní v utorok schválili mestskí poslanci.



Pri výpočte výšky poplatku na rok 2022 vychádzala samospráva zo skutočných nákladov za deväť mesiacov tohto roka a posledné tri mesiace sú odhadom podľa priemeru predchádzajúcich mesiacov doplnené o očakávané ďalšie výdavky.



"Očakávané náklady za nakladanie s komunálnymi odpadmi pre občanov v roku 2021 sú vo výške 728.491 eur. Pri prepočte na počet obyvateľov to vychádza na 0,0912 eura na obyvateľa a deň. Je to teda rovnaká sadzba ako v roku 2021 a ročný poplatok na obyvateľa vychádza 33,28 eura," ozrejmil primátor Jozef Božik.



Rovnakú výšku sadzby budú platiť obyvatelia v budúcom roku i za drobný stavebný odpad. Ten bude vo výške 0,05 eura za kilogram tohto druhu odpadu.



Nižšiu sumu zaplatia podnikatelia. "Poplatok na liter množstvového zberu pre podnikateľov navrhujeme vo výške 0,0073 eura. V roku 2021 bol poplatok za liter pre podnikateľov 0,0083 eura," ozrejmil Božik s tým, že ide o zníženie o 12 percent, najmä z dôvodu nižšieho množstva vyprodukovaného odpadu.



"Som veľmi rád, že sa nám napriek stúpajúcim nákladom na odpadové hospodárstvo podarilo zachovať rovnakú výšku poplatku. V tomto roku plánujeme spustiť do prevádzky technológiu mechanickej úpravy zmesového komunálneho odpadu, čaká nás budovanie kompostárne. Úspešne tiež realizujeme zber kuchynského odpadu, ako jediné mesto na Slovensku systémom od dverí k dverám," dodal primátor.