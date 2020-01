Obyvatelia Petrovian nesúhlasia s výstavbou obaľovne živičných zmesí

Petrovany 9. januára (TASR) – Obyvatelia obce Petrovany v okrese Prešov nesúhlasia s plánovanou výstavbou obaľovne živičných zmesí v ich katastri. Svoj nesúhlas prišlo vo štvrtok pred zdravotné stredisko vyjadriť viac ako 200 ľudí. Prevádzka výrobne asfaltu je podľa nich vysoko hlučná a prašná a mala by devastačný dopad na životné prostredie a zdravie obyvateľov.



"Pri spaľovaní živičných zmesí sa uvoľňujú karcinogénne látky do ovzdušia. Druhá vec je, že v rozptylovej štúdii je uvedený ako alternatívny zdroj ohrievania živičných zmesí ľahký vykurovací olej, kde je uvedené, že emisie sú mnohonásobne vyššie ako pri používaní zemného plynu. Na používanie tohto vykurovacieho oleja firma nemá vypracovanú štúdiu. Síce tvrdí, že ho bude využívať iba v nevyhnutnom prípade, ale kto ich odkontroluje, že kedy to používajú?" povedala predsedníčka petičného výboru Jarmila Šimková s tým, že by došlo i k zhoršeniu dopravnej situácie.



"Pribudne približne 140 nákladných áut denne, ktoré budú voziť asfalt na R-štvorku. V súčasnosti je dopravná situácia už aj tak neúnosná," zdôraznila Šimková.



Pripravili tiež petíciu, ktorú podpísalo približne 400 ľudí. "Dozbierame ešte podpisy k petícii adresovanej Ministerstvu životného prostredia SR. Pošleme ju aj pani prezidentke a takisto na Rakúske veľvyslanectvo na Slovensku, pretože za celým projektom stojí nadnárodná rakúska firma," priblížila Šimková.



"My sme ohrození asi najviac, lebo sme iba 190 metrov od miesta, kde sa to má realizovať. Sme už dosť zaťažení celou priemyselnou zónou, hlukom, svetelným smogom a dopravou. V okolí Prešova je dosť existujúcich asfaltární, ktoré nie sú využité maximálne," povedal obyvateľ obce Zdeno Košč.



Starosta obce Petrovany Ján Lenko tvrdí, že súhlas, čo sa týka obaľovne, nevydal. "Vydal som územno-plánovaciu informáciu, o ktorú ma žiadal investor. Povedal, že potrebuje funkčné využitie pozemkov, ktoré sú. Odpovedal som na to potvrdením, že sú to pozemky, ktoré sú v priemyselnej zóne a sú určené na priemyselnú výstavbu. Ďalej som podmienil výstavbu obaľovne živičných zmesí, že všetky dotknuté orgány a organizácie dajú kladné vyjadrenie," povedal Lenko.



"Asfaltáreň pri takejto kapacite, ako je plánovaná, má ochranné pásmo 300 metrov od obytnej zóny. V stanovisku, ktoré vydal stavebný úrad, je napísané, že plánovaná asfaltáreň alebo výrobná linka obaľovne živičných zmesí je 260 metrov od najbližšieho obytného domu," zdôraznil starosta s tým, že nesúhlas občanov bude podkladom, aby ako obec nedali súhlas ani k územnému a stavebnému konaniu.



"V súčasnosti prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Výsledok posudzovania nemožno predikovať. Vo všeobecnosti možno povedať, že proces posudzovania vplyvov na životné prostredie je otvorený verejnosti, ktorá má možnosť každý zámer pripomienkovať. Či už prostredníctvom priamych pripomienok alebo petície či inými formami, ktoré sú do procesu zahrnuté. Treba podotknúť, že posudzovanie vplyvov na životné prostredie nenahrádza stavebné či iné povolenie," uviedol pre TASR hovorca rezortu životného prostredia Tomáš Ferenčák.