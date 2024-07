Obyvatelia Petržalky sa môžu osviežiť pri 12 pitných fontánkach

Bratislava 10. júla (TASR) - Obyvatelia bratislavskej Petržalky sa môžu osviežiť pri 12 pitných fontánkach. Pribudnúť by mali aj ďalšie. Deti tiež ochránia tieniace plachty, ktoré sú umiestnené na vytypovaných detských ihriskách. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Fontánky sa nachádzajú v lokalitách Gercenova, Veľký Draždiak - ihrisko, Veľký Draždiak - športová hala, Vavilovova, Ševčenkova, Haanova, Prokofievova, Rovniankova, Andrusovova, Bohrova, Planckova a Starhradská. "V prevádzke pritom naďalej ostávajú aj pôvodné pitné fontány nachádzajúce sa prevažne na petržalskom korze - na Daliborovom námestí, pri podchode na začiatku korza a na Nobelovom námestí, jedna je k dispozícii aj pre návštevníkov Psieho parku na Wolkrovej ulici," dodala Halašková.



Zároveň tiež samospráva osádza tieniace plachty. Prvýkrát ich otestovala v roku 2019 a v projekte pokračovala aj v roku 2022. "Odvtedy ich začiatkom sezóny pracovníci údržby postupne osádzajú na ďalších z 55 verejných detských ihrísk v správe mestskej časti," dodala hovorkyňa. Ich cieľom je ochrániť najmenších pred priamym slnečným žiarením, najmä pri pobyte na pieskoviskách.



"Plachty sú vyrobené z kvalitnej HDPE tkaniny, poskytujú 90 percentnú ochranu voči UV žiareniu, sú priedušné a vodopriepustné," ozrejmila. Tieniace plachty budú podľa nej na ihrisku celý deň aj noc počas letnej sezóny, ktorá môže v prípade vyšších teplôt potrvať až do polovice septembra.



"Teploty sú každým rokom vyššie a lámu rekordy. Aj my musíme myslieť na to, ako môžeme ľuďom aj zvieratám pomôcť zvládať horúčavy bez ujmy na zdraví," ozrejmil zástupca prednostu pre údržbu a nájomné bývanie petržalského miestneho úradu Peter Slovák.