Obyvatelia Plaveckého Mikuláša vyprodukovali vlani vyše 335 ton odpadu

Autor TASR
Plavecký Mikuláš 6. marca (TASR) - Obyvatelia Plaveckého Mikuláša v okrese Malacky vyprodukovali v roku 2025 vyše 335 ton odpadu. Úroveň jeho vytriedenia dosiahla viac ako 37 percent. Informácie zverejnila samospráva na svojom webe.

Z celkového množstva 335.427 kg komunálneho odpadu tvorí najväčšiu položku zmesový komunálny odpad - 194.730 kg (takmer 195 ton). Vyše desatinu z celkového objemu - 42 ton tvorí drevo, viac ako 31 ton železo a oceľ, plasty sú zastúpené vyše 15 tonami.

Obyvatelia vytriedili takisto vyše 10 ton papiera a lepenky a skoro 13 ton skla.

Odovzdané šatstvo do odpadu tvorilo v minulom roku v Plaveckom Mikuláši 5,4 tony, biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 1,3 tony.

Drobný stavebný odpad sa podieľal na celkovom množstve 11 tonami, objemný odpad dosiahol takmer 4,5 tony.
