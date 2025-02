Obyvatelia Poltára môžu rozhodnúť o využití časti financií z rozpočtu

Poltár 19. februára (TASR) - Obyvatelia Poltára môžu do konca marca podávať návrhy projektov, na ktoré by chceli získať prostriedky z participatívneho rozpočtu mesta. Oproti minulému však bude v tomto roku celková suma na rozdelenie nižšia o 5000 eur. TASR o tom informovala Jozefína Očenášová z kancelárie primátora.



Dodala, že prioritnými oblasťami sú aktívne občianstvo, verejné priestranstvá, životné prostredie, kultúra, deti a mládež. Patria sem aj rodina, seniori, sociálna oblasť, rozvoj cestovného ruchu, šport, voľnočasové aktivity či propagácia mesta. Celková suma, ktorú mesto rozdelí medzi občanov a ich projekty, je 15.000 eur. Maximálna výška na podporu jedného projektu je 2000 eur. V rámci mestských častí Zelené a Slaná Lehota môžu schváliť najviac po dva projekty.



Celková suma, ktorú mesto vlani rozdelilo medzi občanov a ich projekty, bola 20.000 eur. Maximálna výška na podporu jedného projektu bola 2500 eur. Primátor Peter Sitor objasnil, že mestský rozpočet samospráva zostavovala v zložitej finančnej situácii, pristúpila tak k zníženiu viacerých položiek.



Cieľom participatívneho rozpočtu je, aby sa občan zapojil a rozhodol o živote mesta. "O tom, ako chce, aby vyzeralo či fungovalo. Môže ovplyvniť projekty, ktoré bude samospráva robiť v spolupráci s obyvateľmi," spomenul primátor. Prostriedky na uskutočnenie jednotlivých návrhov schvaľuje mestské zastupiteľstvo.



Žiadateľmi môžu byť všetky fyzické osoby nad 18 rokov, ktoré majú trvalý pobyt v Poltári. Žiadosť treba vytlačiť a predložiť na adresu Mestský úrad Poltár, Železničná č. 489/1, 987 01 Poltár. Do procesu posudzovania mesto nezaradí žiadosti, ktoré ľudia doručia po 31. marci. Zásady participatívneho rozpočtu mesta Poltár na rok 2025 zverejňuje mesto na svojej webovej stránke.