Obyvatelia Prievidze môžu opäť využiť služby prevádzky BerTo
Prievidza 16. februára (TASR) - Obyvatelia Prievidze môžu opäť využiť služby prevádzky na výmenu použitých vecí. Priestor BerTo v podchode na ulici Matice slovenskej je v prevádzke od 10. februára. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Prevádzka BerTo slúži na znižovanie odpadu v meste a predlžovanie životnosti vecí, ktoré ešte môžu niekomu poslúžiť. Ak máte doma predmety, ktoré už nepotrebujete, no sú stále v dobrom stave, prineste ich do BerTo. Zároveň si tu môžete bezplatne vybrať veci, ktoré sa vám hodia a využijete ich ďalej,“ uviedla Beňadiková.
Pripomenula, že všetky služby výmeny vecí, teda príjem a výdaj, ako aj poskytovanie informačných a interných služieb, sú bezplatné. Prevádzku zabezpečujú zodpovední pracovníci a dobrovoľníci, ktorí túto činnosť vykonávajú bez nároku na odmenu.
„Podmienkou príjmu vecí je ich čistota, funkčnosť a zachovalý stav. Veci musia byť vhodné na ďalšie použitie, či už na pôvodný účel alebo napríklad na kreatívnu tvorbu,“ priblížila Beňadiková.
Priestor BerTo je otvorený vždy v utorok a stredu od 14.30 h do 16.00 h a v piatok od 9.00 h do 11.00 h. Viac informácií nájdu obyvatelia na stránke prevádzky na sociálnej sieti.
