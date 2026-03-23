< sekcia Regióny
Obyvatelia Prievidze môžu získať kompost z mestskej kompostárne
Pri odbere je potrebné preukázať sa občianskym preukazom.
Autor TASR
Prievidza 23. marca (TASR) - Prievidžania môžu bezplatne získať kompost z mestskej kompostárne. K dispozícii ho majú na zbernom dvore na Garážovej ulici počas celého roka. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„S príchodom jari sa začína obdobie, keď mnohí obyvatelia upratujú záhrady, pripravujú záhony na novú sezónu alebo zveľaďujú balkóny a terasy. Mesto preto pripomína službu, ktorá môže pomôcť pri pestovaní aj ochrane životného prostredia v podobe bezplatného odberu kompostu pre obyvateľov,“ uviedla Beňadiková.
Kompost môžu obyvatelia podľa nej získať bezplatne priamo v prevádzke kompostárne na Garážovej ulici. Pri odbere je potrebné preukázať sa občianskym preukazom.
„Táto služba je súčasťou snahy mesta podporovať ekologické spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Bioodpad zo záhrad a z verejných plôch sa spracúva na kvalitný kompost, ktorý sa následne vracia späť obyvateľom. Vzniká tak prirodzený kolobeh, ktorý pomáha znižovať množstvo odpadu a zároveň zlepšuje kvalitu pôdy,“ priblížila Beňadiková.
Obyvatelia podľa nej môžu kompost využiť pri príprave záhonov na sadenie zeleniny či kvetov, na zlepšenie kvality pôdy v záhrade, pri pestovaní rastlín na balkónoch alebo terasách, prípadne ako prírodné hnojivo pre stromy a kríky.
„S príchodom jari sa začína obdobie, keď mnohí obyvatelia upratujú záhrady, pripravujú záhony na novú sezónu alebo zveľaďujú balkóny a terasy. Mesto preto pripomína službu, ktorá môže pomôcť pri pestovaní aj ochrane životného prostredia v podobe bezplatného odberu kompostu pre obyvateľov,“ uviedla Beňadiková.
Kompost môžu obyvatelia podľa nej získať bezplatne priamo v prevádzke kompostárne na Garážovej ulici. Pri odbere je potrebné preukázať sa občianskym preukazom.
„Táto služba je súčasťou snahy mesta podporovať ekologické spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Bioodpad zo záhrad a z verejných plôch sa spracúva na kvalitný kompost, ktorý sa následne vracia späť obyvateľom. Vzniká tak prirodzený kolobeh, ktorý pomáha znižovať množstvo odpadu a zároveň zlepšuje kvalitu pôdy,“ priblížila Beňadiková.
Obyvatelia podľa nej môžu kompost využiť pri príprave záhonov na sadenie zeleniny či kvetov, na zlepšenie kvality pôdy v záhrade, pri pestovaní rastlín na balkónoch alebo terasách, prípadne ako prírodné hnojivo pre stromy a kríky.