Obyvatelia Prievidze zaplatia za odpad v budúcom roku viac

Prievidza 11. decembra (TASR) - Prievidžania zaplatia v budúcom roku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu viac. Poplatok stúpne zo 47,99 eura na obyvateľa a rok na 73,20 eura. Ide o maximálne možnú zákonom stanovenú hranicu. Vyššiu sumu zaplatia ľudia i za nevážený množstvový zber a vážený zber drobného stavebného odpadu. Vyplýva to z príslušného všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré na svojom rokovaní v pondelok schválili mestskí poslanci.



"Prievidza pristúpila podobne ako iné mnohé iné samosprávy k zvýšeniu poplatku za odpad. Prievidza je špecifická v tom, že sa nachádzame vo fáze, keď meníme dodávateľa tejto služby. Pri odhadovanej cene, ktorú budeme musieť do rozpočtu zahrnúť, sme museli vychádzať z predpokladanej hodnoty zákazky," načrtla hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



Celkový objem financií sa podľa nej pohybuje vo výške viac ako päť miliónov eur, pričom zákon ukladá mestu povinnosť, aby financie od poplatníkov spotrebovali len na odpadové hospodárstvo. Zohľadniť pritom musí i reálne náklady. "Keď by sme chceli vybrať sumu, ktorá by nám náklady pokryla, musel by sa poplatok pohybovať vo výške 80 eur, čo nám zákon ani neumožňuje. Takže sme sa rozhodli pristúpiť k zvýšeniu na maximálne možnú zákonnú mieru. Mesto bude musieť pri súčasnej legislatíve dofinancovať náklady vo výške takmer 1,3 milióna eur," doplnila Krajčiová.



Výšku poplatku kritizovali na rokovaní viacerí obyvatelia i mestskí poslanci. Obyvateľ Róbert Šiška argumentoval, že Prievidza má po Prešove druhú najvyššiu výšku poplatku na Slovensku. Uviedol, že bude musieť hľadať úspory, aby poplatok, ktorý pre neho a jeho štvorčlennú rodinu bude 24 eur mesačne, mohol zaplatiť.



Klubu Lepšia Prievidza podľa slov mestského poslanca Branislava Gigaca chýba osvetová forma kampane, prečo je potrebné triediť, aby si obyvatelia uvedomili, akú dôležitú zložku to robí v prípade výšky poplatku. "Žiadna iná samospráva na Slovensku nejde na toto zákonné maximum. Sú porovnateľne veľké mestá, či už počtom obyvateľov, trasy, teda koľko musia prejsť zberové autá k smetisku alebo zbernému dvoru. Myslím, že je to stále vysoké a argumenty dostatočné neboli," tvrdí Gigac.



Obyvatelia budú mať možnosť zaplatiť poplatok v splátkach, úľavu z neho budú mať po novom i obyvatelia nad 65 rokov, a to o 14 eur. Úľavu získajú i nízkopríjmové rodiny a zdravotne ťažko postihnutí.