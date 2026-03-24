Utorok 24. marec 2026Meniny má Gabriel
Obyvatelia Rajca vlani separovali lepšie, vytriedili 877 ton odpadu

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Ako vyplýva zo zverejnených údajov, obyvatelia mesta v roku 2025 vyprodukovali 2.013.744 kilogramov odpadu.

Autor TASR
Rajec 24. marca (TASR) - Obyvatelia Rajca vlani vytriedili 877 ton odpadu. Miera separácie sa medziročne zvýšila o jedno percento a predstavovala 43,58 percenta. Sadzba poplatku Environmentálnemu fondu za uloženie komunálnych odpadov na skládku tak v roku 2026 činí 18 eur za tonu. Radnica o tom informovala na svojom webovom sídle.

Ako vyplýva zo zverejnených údajov, obyvatelia mesta v roku 2025 vyprodukovali 2.013.744 kilogramov odpadu. Spomedzi tohto množstva okrem železa a ocele (175 ton) a biologicky rozložiteľného odpadu (154 ton) vytriedili najviac sklo (128 ton).

V rebríčku najviac triedených odpadových komodít ďalej nasledujú papier a lepenka (110 ton), biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (67 ton) a plasty (56 ton).
.

