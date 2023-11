Obyvatelia domov v Detve budú separovaný odpad zbierať do vriec

Detva 20. novembra (TASR) - Vývoz separovaného odpadu v Detve čaká od začiatku nového roka zmena. Obyvatelia rodinných domov v intraviláne mesta ho budú zbierať do vriec. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.



Ako uviedol, táto zmena sa týka obyvateľov rodinných domov vo vybraných častiach mesta. Sú to stará Detva, Lúčna štvrť a Krpeľný vŕšok. Títo občania už nebudú musieť nosiť svoj separovaný odpad do 1100-litrových košov na odpad. Triediť ho budú doma do farebných plastových vriec, ktoré budú odvážať technické služby. "Uvedená zmena sa netýka obyvateľov bytových domov," podotkol hovorca.



Priblížil, že do každej domácnosti pridelia 110-litrové farebné plastové vrecia. Distribuovať ich budú technické služby počas prvého decembrového týždňa. "Domácnosti budú do vriec hádzať separovaný odpad tak, ako je to zaužívané v praxi," zdôraznil s tým, že žlté vrecia budú na plast, modré na papier. Do zelených bude patriť sklo a do červených obaly z kovu.



Podľa Suju povinnosťou majiteľov domov bude vyložiť vrecia so separovaným odpadom pred svoje brány alebo vstupy na pozemky. "Pri ich odvážaní zároveň dostanú nové, na ďalšie obdobie. Ak vo vreci bude odpad, ktorý tam nepatrí, ostane na mieste," poznamenal. Harmonogram zberu bude zverejnený na webovej stránke mesta a na stránke Technických služieb Detva.



Staré plastové kontajnery určené na separovaný komunálny odpad nechajú súbežne počas zavádzania nového spôsobu zberu. Bude to však iba do 31. januára 2024. Po tomto dátume ich podľa hovorcu odvezú. "Očakávame, že zmena bude prínosom pre mesto, pre pohodlie obyvateľov i pre životné prostredie," reagoval s tým, že čím viac odpadu domácnosti separujú, tým sa zníži množstvo toho komunálneho. Tým aj náklady náklady za jeho uloženie na skládku. "Zároveň sa separovaním šetria prírodné zdroje. Odpad sa stáva surovinou určenou na ďalšie použitie," zhrnul s tým, že zber do veľkých kontajnerov je niekedy problematický. "Stačí, že jeden človek do koša so separovaným odpadom hodí komunálny odpad a za pár sekúnd znehodnotí prácu ostatných," ukončil.